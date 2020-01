CpI Snowboard: Francesia, Moresi e Benvenuti vincono a Prato Nevoso

Tappa di Coppa Italia, specialità Freestyle, a Prato Nevoso (Cuneo), con rider valdostani grandi protagonisti con tre vittorie di categorie e un grande numero di piazzamenti, sul podio e a ridosso dello stesso.

Categoria Ragazzi *



Lisa Borrai Francesia (Snow Team Courmayeur) ha preceduto le piemontesi Yacy Garberoglio e Giulia Lanciaprima, entrambe del Prato Nevoso Team. In campo maschile, successo di Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur) a precedere il piemontese Tommaso Cesare Lup (Yes Snow 6Ski) e la coppia dello We Snowboard Cervinia, Pietro Michele Turco e Emanuele Di Matteo. Dal sesto al nono posto, un poker dello Snow Team Courmayer: Malam Orrù, Filippo Colombo, Emanuele Casi e Elio Tropiano; 12° George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia).

Categoria Allievi *

La piemontese Fanny Piantanida Chiesa ha preceduto Greta Benvenuti (We Snowboard Cervinia). Al maschile, gradino alto del podio a Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia) davanti all’ex compagno di sodalizio, ora al friulano Bachmann Sport College, Marcello Grassis. Dal 7° al 12° posto Tommaso Greco (Aosta Snowboard club), Alessandro Di Matteo (We Snowboard Cervinia), Leo Bartoletti (Sc Crammont MB) e la coppia dell’Aosta Snowboard club, Andrea Lupato e Stefano Checchinato; 14° Liam Michele Appendino (Sc Crammont MB).

Categoria Aspiranti * A imporsi è la piemontese Arianna Vergani. Quarta e quinta la coppia dell’Aosta Snowboard club, Ludovica Giulia Lano e Carlotta Preti. Vittoria la maschile del torinese Andrea Giamoniello. Dal quarto al sesto posto Kevin Ivan Cassera e Gabriele Luigi Cavallo (Sc Crammont MB) e Julien Puppi (Aosta Snowboard club); 8° e 9° Martin Bonfanti (Aosta Snowboard club) e Massimo Giuseppe Ridella (Sc Crammont MB).

Categoria Juniores * Terzo e quarto posto a Rebecca Quagliato (We Snowboard Cervinia) e Linda Cetara (Aosta Snowboard club) nella gara vinta dalla piemontese Anna Maria Forno sull’altoatesina Roberta Rossi. In campo maschile, gradino basso del podio a Agostino Fravia (Sc Crammont MB), preceduto dal piemontese Edoardo Giolitti e dall’altoatesino David Stuefer. Nono Jacopo Brocca (Sc Crammont MB); 13° pari merito Filippo Benvenuti (We Snowboard Cervinia), Simone Stabile (Aosta Snoe Club) e Michele Talpo (Sc Crammont MB).