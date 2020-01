Sci: Magica Italia ad Altenmarkt; Brignone trionfa nella combinata alpina

Una sontuosa Federica Brignone ha messo in riga tutti gli avversari sulla pista di Alternmarkt vincendo la prima combinata alpina della stagione. La carabiniere valdostana, la prima azzurra a vincere su questo tracciato in 40 edizioni, ha costruito il successo nel superG scavando un distacco importante con la principale avversaria odierna, la temibile Wendy Holdener, che non è riuscita a colmare il distacco dello slalom. La svizzera si è dovuta accontentare del secondo posto, a 15 centesimi dalla leader. Per Federica, che si è giovata al meglio dell'uscita di scena di Shiffrin, Vlhova e Gisin, tutte fuori nel primo run, si tratta del secondo successo stagionale, il dodicesimo in Coppa del mondo, di cui quattro ottenuti proprio nella combinata alpina. La soddisfazione è ancora maggiore perchè grazie ai 100 punti odierni Brignone torna al secondo posto nella classifica generale, dietro solo alla Shiffrin. A questo va aggiunto il pettorale rosso nella specialità oltre alla prima posizione nella classifica dedicata ai gigantisti e la statistica che vede Brignone l'unica atleta del circuito femminile ad andare a punti in tutte le specialità finora disputate fra discesa, supergigante, slalom, gigante, combinata e slalom paralllo.



Un grande applauso va a Marta Bassino, terza nonostante la condizione fisica non perfetta a causa della febbre che l'ha perseguitata nei primi giorni della settimana. La 23enne piemontese è stata bravissima nel superG chiuso al secondo posto, amministrando poi sapientemente la manche di slalom. Il terzo podio della stagione, l'ottavo della carriera, conferma ancora una volta la sua grande crescita.



Giornata molto positiva per Elena Curtoni: la 28enne di Cosio Valtellino è stata costante nel corso di tutta la gara centrando un ottimo quinto posto, il miglior risultato personale dal 26 febbraio del 2017 ad oggi. Nicol Delago, sul podio nella discesa di sabato, è 22esima a 5"38, due lunghezze avanti alla sorella Nadia. Non ha preso parte alla seconda parte di gara Sofia Goggia, uscita fuori pista nel corso del superG. Come detto, la classifica generale vede Shiffrin al comando con 826 punti contro i 565 di Brignone e i 513 di Vlhova. Prossimo appuntamento a Flachau martedì 14 gennaio con uno slalom.



Ordine d'arrivo combinata alpina femminile Cdm Altenmarkt (Aut):

1. BRIGNONE Federica ITA 2:03.45

2. HOLDENER Wendy SUI +0.15

3. BASSINO Marta ITA +0.82

4. SIEBENHOFER Ramona AUT +1.39

5. CURTONI Elena ITA +2.59

6.LEDECKA Ester CZE +3.06

7. MIRADOLI Romane FRA +3.20

8. GROEBLI Nathalie SUI +3.25

9. DANNEWITZ Ida SWE +3.26

10. REISINGER Elisabeth AUT +3.35



22. DELAGO Nicol ITA +5.38

24. DELAGO Nadia ITA +5.77



GOGGIA Sofia ITA non ha terminato la prima manche