Domenica 10 novembre 2019 presso il Golf Club Aosta Arsanières si è svolta la gara "COPPA DEL DIRETTIVO".

La gara si è svolta su 18 buche con formula individuale medal per la prima categoria e Individuale Stableford per la seconda categoria.

Una delle ultime gare prima dell'inverno. In una discreta giornata d'autunno in ottima compagnia e con in discreto numero di partecipanti.