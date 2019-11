Biathlon: CdM, gli azzurri in ritiro a Sjusjoen in Norvegia

Si annuncia una preparazione al top per gli azzurri di Coppa del Mondo di biathlon, convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz per più di due settimane in un raduno sulle nevi norvegesi di Sjusjoen. Squadra al completo e tra i selezionati anche Nicole Gontier, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Thomas Bormolini, Dominik Windisch e Giuseppe Montello, tutti del Cse.

La stessa località norvegese ospiterà la prima tappa del circuito continentale IbuCup, dal 25 novembre all’1 dicembre; la Coppa del Mondo di Biathlon prenderà avvio a Oestersund (Svezia), dal 28 novembre all’8 dicembre.

Nicole Gontier è caricatissima: "Voglio ripartire dalla mia bella frazione nella staffetta mondiale di Ostersund - ha commentato sui social - e per me è un grandissimo onore e uno stimolo in più allernarmi con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi".