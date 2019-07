Ginnastica: Sofia Righi in evidenza al collegiale nazionale

Dal 7 al 13 luglio, a Terranuova Bracciolini, si è svolto un collegiale nazionale di ginnastica ritmica, denominato “Gymcampus Super Gold”, con ginnaste selezionate dalla direzione tecnica nazionale tra tutte le società d’Italia.

Al collegiale era rappresentata anche la Valle d’Aosta con la “stellina” della Gym-Aosta, Sofia Righi (tesserata quest’anno per la Ritmica Piemonte), che ha vissuto un’esperienza unica, selezionata per la prima volta tra le migliori ginnaste “junior” italiane.

È stata una settimana molto intensa di allenamenti mattutini e pomeridiani, sotto la responsabilità tecnica di Luciana De Corso. Per Sofia Righi e per tutta la Gym-Aosta è stata una grande soddisfazione, che certamente avrà delle ricadute positive sul futuro non solo di Sofia ma di tutto il movimento della ginnastica ritmica in Valle d’Aosta.