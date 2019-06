Nuoto: Nicole Louvin (Aosta Nuoto) oro all'Ottavio Bronzino

Nonostante gli impegni agonistici si stiano intensificando tanto che gli appuntamenti in vasca sono ormai a cadenza quindicinale, i ragazzi hanno mostrato una condizione atletica e psicologica in crescita e i risultati, ancora una volta, non sono mancati.

Nicole Louvin vince la medaglia d’oro nei 200 Misti categoria Ragazze con il tempo di 2.40.66, grazie ad un’esplosiva frazione a rana, meno fortunata nei 50 SL dove chiude in quarta posizione ad un solo centesimo dal podio con il crono di 29.69.

Belle soddisfazioni per Federico Verdoni (categoria Assoluti) che conquista due medaglie d’argento la prima nei 100 SL con l’ottimo tempo di 56.74 e poi ancora nei 200 SL nuotati in 2.02.68. Continua a confermarsi su ottimi livelli Gabriel Gambaretto che sempre nella categoria Assoluti vince l’argento nei 50 Dorso in 28.04 e finisce sul terzo gradino del podio anche nei 100 Dorso in 1.02.82. Bravissima Miryam Zerbo (categoria Assoluti) medaglia di bronzo nei 200 SL in 2.12.55. Tra le Esordienti B una convincente Giulia Corradin si aggiudica la medaglia d’argento nei 50 Dorso con il crono di 41.28 e il bronzo nei 50 SL (36.61).

Importanti piazzamenti per Giada Bosco 4^ nei 100 Dorso Esordienti A (1.17.63), Alessandra Raso 5^ nei 100 Farfalla (1.13.58) e Pietro Cerrato 6° nei 50 SL (29.56).

Notevoli miglioramenti per Lin Pigliacelli e Gaia Valenti nei 100 SL Esordienti A nuotati rispettivamente in 1.10.87 e 1.14.37, per Alice Giglio nei 100 Dorso Assoluti (1.14.97), Elisa Trevisan sempre nei 100 Dorso Assoluti (1.15.89) e Alessia Pagliara nei 200 SL Assoluti (2.24.09).

In chiusura di giornata l’avvincente staffetta “australiana”, gara consecutiva in otto serie da 50 SL in cui alla fine di ogni frazione viene eliminato l’atleta con il peggior tempo, ha visto nuovamente Gabriel Gambaretto aggiudicarsi una sudatissima medaglia di bronzo.

Nella classifica per società l’Aosta Nuoto ha chiuso al 5° posto.

Hanno partecipato alla manifestazione, accompagnati dai tecnici Noemi Iannaccone, Edoardo Giovannetti e Francesco Pagnan: Esordienti B - Giulia Corradin, Francesca Milani e Lorenzo Miserocchi; Esordienti A - Luca Biondi, Giada Bosco, Pietro Cerrato, Andrea Macrì, Beatrice Mazzone, Martina Milani, Elena Navarretta, Lin Pigliacelli, Alice Saraillon, Mattia Savoia, Gaia Valenti; Ragazzi - Aldini Alice, Elisa Foti, Nicole Louvin, Valeria Papagni, Arianna Peirano, Alessandra Raso; Assoluti - Gaia Ferriani, Carlotta Finello, Gabriel Gambaretto, Clotilde Gambino, Alice Giglio, Alessia Pagliara, Emi Pigliacelli, Elisa Trevisan, Federico Verdoni e Myriam Zerbo.

Il prossimo fine settimana vedrà nuovamente impegnati gli Esordienti B che scenderanno in vasca a Torino per concludere la loro stagione agonistica con i Campionati Regionali.