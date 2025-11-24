Aosta Nuoto brilla tra Torino e Lodi: weekend di risultati per Assoluti e Master

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Aosta Nuoto ASD, impegnata su due fronti con il settore Assoluti alla II Tappa della Coppa Los Angeles di Torino e con il settore Master al 6° Trofeo Gonzaga Sport Club – Memorial Mara Rascaroli a Lodi. Due appuntamenti diversi, ma un’unica costante: la solidità del movimento valdostano e la capacità di farsi notare in vasca, sia tra i giovani sia tra i più esperti.

La squadra Assoluti, guidata dallo staff tecnico composto da Edoardo Giovannetti, Federico Gottardi e Mattia Castiglioni, ha affrontato il weekend torinese con un gruppo numeroso e variegato, capace di ottenere piazzamenti di rilievo e miglioramenti personali significativi.

La copertina va senza dubbio a Corinne Desandré, protagonista assoluta del meeting:

1° posto nei 50 farfalla in 28"40 (tempo limite per i Criteria)

3° posto nei 100 farfalla con il nuovo personale di 1'04"34

Prestazioni che confermano il suo stato di forma e la crescente competitività a livello nazionale.

Buone indicazioni anche dagli altri atleti:

Pietro Cerrato, 5° nei 1500 stile libero (16'42"47) e 17° nei 200 stile libero in 1'58"8, con un miglioramento netto.

Matteo Espositi, 7° nei 200 rana con 2'21"45, a un soffio dal tempo limite per i Criteria.

Elena Navarretta, capace di un bel progresso nei 200 misti (12° posto in 2'31"86) e 11° nei 200 rana.

Buone prove anche per Valeria Gutu, Chloé Gerbaz e Annamaria Fazari, tutte in crescita nei rispettivi settori, in particolare nella rana e nel mezzofondo.

Un gruppo ampio, composto da oltre trenta atleti, che sta trovando continuità e maturità agonistica, come conferma lo stesso tecnico Giovannetti: «È stato un weekend a forte trazione femminile… molto bene le giovani e molto positivo il miglioramento dei nostri atleti più esperti».

Ottimi risultati anche dal settore Master, impegnato a Lodi nel 6° Trofeo Gonzaga Sport Club. La squadra valdostana ha portato a casa numerosi podi, dimostrando spirito competitivo e un livello tecnico sempre più solido.

Tra i successi più significativi:

Mattia Castiglioni (M35), 1° nei 200 farfalla (2'18"48) e 2° nei 50 farfalla.

Paola Telloli (M45), 1° nei 50 stile libero in 29"51.

Alessandra Siddi (M25), doppietta d’oro nei 200 stile libero (2'17"05) e nei 100 rana (1'17"92), oltre al 6° posto nei 50 stile libero.

Remy Vayr Piova (M50), 2° nei 50 stile libero (27"13).

Andrea Savoia (M50), 3° nei 100 dorso (1'17"09).

Manuele Guelfi (M40), 4° nei 50 farfalla (32"56).

Una serie di piazzamenti che confermano il valore e la costanza del gruppo Master, capace di mantenersi competitivo nelle principali manifestazioni del Nord Italia.

La dirigenza dell’Aosta Nuoto ASD esprime «grande soddisfazione per l’impegno e i risultati ottenuti» da entrambe le squadre. E i numeri parlano davvero di una realtà viva, in evoluzione, capace di unire giovani promesse e atleti più maturi sotto un’unica identità sportiva.

Un weekend, insomma, che lascia ottimi segnali e una certezza: la nuotata dell’Aosta Nuoto continua spedita, con una squadra che cresce, si compatta e guarda già ai prossimi appuntamenti con ambizione.