NUOTO | 09 novembre 2025, 22:51

Ginnastica: Le allieve Olimpia conquistano il bronzo all’Interregionale Gold

Grande risultato per le giovani ginnaste della Ginnastica Olimpia, che al Campionato di Squadra Gold tornano da Torino con un terzo posto interregionale, tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Emi Bertucci, Noélie Benato, Luna Donatelli Marquet, Aurora Mileto, Margot Vallet e Gaia Petrera

Le sei allieve della Ginnastica Olimpia hanno fatto ritorno da Torino con un risultato da festeggiare: bronzo al Campionato di Squadra Gold interregionale.

Qualche piccola incertezza a parallele e trave è stata prontamente recuperata dalle ottime prove a corpo libero e volteggio, permettendo alle giovani valdostane di conquistare il terzo posto pari merito tra le migliori squadre di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ora bisognerà attendere il “classificone”, che riunisce i punteggi di tutte le fasi interregionali d’Italia, per sapere se le Olimpia saranno ammesse alla fase nazionale.

Margot Vallet, Luna Donatelli Marquet, Noélie Benato, Emi Bertucci, Gaia Petrera e Aurora Mileto sul podio

La squadra schierata in gara era composta da:

Margot Vallet (2012) – impegnata ai quattro attrezzi

Gaia Petrera (2013) – parallele, corpo libero e volteggio

Luna Donatelli Marquet (2012) – trave e corpo libero

Noélie Benato (2012) – parallele e volteggio

Aurora Mileto (2014) – trave, corpo libero e volteggio

Emi Bertucci (2014) – parallele e trave

Le atlete sono state accompagnate dalle tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante, protagoniste silenziose di questa trasferta torinese. Un risultato che dimostra talento, determinazione e la crescita continua delle giovani valdostane: la Ginnastica Olimpia può guardare al futuro con entusiasmo.

red/ShB

