Ginnastica: Le allieve Olimpia conquistano il bronzo all’Interregionale Gold

Le sei allieve della Ginnastica Olimpia hanno fatto ritorno da Torino con un risultato da festeggiare: bronzo al Campionato di Squadra Gold interregionale.

Qualche piccola incertezza a parallele e trave è stata prontamente recuperata dalle ottime prove a corpo libero e volteggio, permettendo alle giovani valdostane di conquistare il terzo posto pari merito tra le migliori squadre di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ora bisognerà attendere il “classificone”, che riunisce i punteggi di tutte le fasi interregionali d’Italia, per sapere se le Olimpia saranno ammesse alla fase nazionale.

Margot Vallet, Luna Donatelli Marquet, Noélie Benato, Emi Bertucci, Gaia Petrera e Aurora Mileto sul podio

La squadra schierata in gara era composta da:

Margot Vallet (2012) – impegnata ai quattro attrezzi

Gaia Petrera (2013) – parallele, corpo libero e volteggio

Luna Donatelli Marquet (2012) – trave e corpo libero

Noélie Benato (2012) – parallele e volteggio

Aurora Mileto (2014) – trave, corpo libero e volteggio

Emi Bertucci (2014) – parallele e trave

Le atlete sono state accompagnate dalle tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante, protagoniste silenziose di questa trasferta torinese. Un risultato che dimostra talento, determinazione e la crescita continua delle giovani valdostane: la Ginnastica Olimpia può guardare al futuro con entusiasmo.