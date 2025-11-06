Nuoto: Marie Claire Deanoz trionfa a Cipro, prima di categoria nella 5 km dell’Oceanman

Nuovo successo internazionale per Marie Claire Deanoz, protagonista domenica 2 novembre della gara di nuoto in acque libere Oceanman disputata nelle limpide acque di Ayia Napa, sull’isola di Cipro.

La nuotatrice valdostana ha completato la distanza di 5 chilometri in 1 ora e 14 minuti, conquistando il primo posto nella propria categoria e un piazzamento di rilievo nella classifica generale.

L’evento, parte del circuito internazionale Oceanman, ha richiamato oltre 500 atleti da tutto il mondo, impegnati nelle diverse distanze previste.

«Sono molto soddisfatta – ha dichiarato Deanoz – perché è un buon risultato, ma soprattutto un ottimo tempo per me. È stata una gara impegnativa, con condizioni di mare variabili, ma anche un’esperienza bellissima e stimolante».

La nuotatrice ha partecipato all’evento insieme a due compagni di squadra, con i quali ha condiviso la trasferta e la soddisfazione del risultato, culminato con la premiazione ufficiale sul podio cipriota.

Un nuovo traguardo che conferma la crescita sportiva di Marie Claire Deanoz nel panorama delle acque libere internazionali, in una stagione ricca di risultati e di motivazioni per il futuro.