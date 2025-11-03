Nuoto: Giovani valdostani in gran forma alla Coppa Los Angeles

La stagione agonistica 2025/2026 dell’Aosta Nuoto ASD si apre con il piede giusto. Sabato 1 e domenica 2 novembre, la società valdostana è scesa in vasca al Palanuoto di Torino per la 1ª Tappa della Coppa Los Angeles, confrontandosi con un parterre di squadre e atleti di alto livello provenienti da tutto il Piemonte.

Guidati dagli allenatori Edoardo Giovannetti, Federico Gottardi e Mattia Castiglioni, i ventotto nuotatori convocati hanno dimostrato determinazione e ottima condizione già alla prima uscita stagionale.

Tra i migliori risultati spiccano le prestazioni di Matteo Espositi, che ha firmato il miglior tempo nei 50 rana (29"15) e nei 100 rana (1'03"60), confermandosi tra i protagonisti assoluti della manifestazione. Brillante anche Corinne Desandré, terza nei 50 stile libero (26"60) e nei 100 stile libero (58"90), segno di una crescita costante e di una solidità tecnica che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Ottimo debutto anche per Pietro Cerrato (10° nei 400 stile libero con 4'18"21) e Davide Merighi, autore di due buone prove nei 50 e 100 stile libero (24"79 e 54"51).

Buoni riscontri anche da Elena Navarretta, 14ª nei 200 misti (2'33"39) e 15ª nei 100 misti (1'10"83), mentre Maya Melotto Sureda ha chiuso 20ª nei 50 stile libero (28"68).

Da segnalare inoltre le buone prestazioni nei 50 e 100 rana femminili di Elena Navarretta, Beatrice Mazzone e Valeria Gutu, che hanno confermato la solidità del gruppo femminile.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Paolo Fazari, che sottolinea “la qualità del lavoro svolto in preparazione e il clima positivo all’interno della squadra, frutto di un movimento che continua a crescere”.

Il prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto ASD sarà ancora al Palanuoto di Torino, il 22 e 23 novembre, con la II Tappa della Coppa Los Angeles riservata agli Assoluti.

Il 30 novembre, invece, toccherà agli Esordienti A inaugurare la loro stagione, pronti a proseguire sulla scia di entusiasmo e buoni risultati dei compagni più grandi.