Nuoto: La regina della rana fa il botto a Saronno: Alessandra Siddi trionfa al 16° Trofeo Master

Domenica 9 novembre è stata una giornata di applausi e sorrisi per Alessandra Siddi! L’atleta Master dell’Aosta Nuoto ASD ha lasciato tutti a bocca aperta al 16° Trofeo Master della Città di Saronno, tappa del circuito FIN Supermaster, trasformando la piscina comunale in un vero palcoscenico di talento e determinazione.

Ecco i numeri che raccontano la magia:

50 rana: primo posto assoluto nella categoria M25 con 36"80 – uno spettacolo da ricordare!

100 dorso: 4° tempo assoluto nella categoria M25 con 1'16"36, segno di grinta e continuità.

Un bottino di tutto rispetto che infonde fiducia e carica il gruppo Master per la prima uscita stagionale, prevista il 23 novembre a Lodi per il Trofeo Gonzaga. Se questa è l’anteprima, la stagione si preannuncia ricca di emozioni e grandi risultati: Alessandra Siddi è pronta a dettare legge in vasca!