Ciclismo: Gabriel Borre chiude al 22esimo posto ai Mondiali Under 23 di MTB in Val di Sole

Si è conclusa con una prestazione di grande rilievo e determinazione l'avventura di Gabriel Borre ai Campionati del Mondo XCO riservati alla categoria Under 23, disputati sul tecnico tracciato trentino della Val di Sole. Indossando la maglia della Nazionale Italiana, il giovane corridore ha tagliato il traguardo al 22° posto finale, rendendosi protagonista di un'entusiasmante corsa tutta in risalita dopo essere scattato dalla 48ª griglia di partenza.

Fin dalle prime battute di gara Borre ha impostato un ritmo sostenuto che gli ha permesso di recuperare rapidamente decine di posizioni, arrivando a risalire fino alla 17ª piazza e rimanendo stabilmente agganciato al gruppo dei migliori fino al penultimo giro. Nell'ultima e decisiva tornata, mentre era in piena lotta per conquistare un posizionamento tra i primi venti atleti al mondo, un fisiologico calo di energie nel finale gli ha fatto perdere qualche secondo, attestandosi comunque a ridosso del vertice.

"Un risultato che mi lascia pienamente soddisfatto per come si era messa la gara e per il livello altissimo dei concorrenti – spiega l'atleta –. Correre un Mondiale in Italia davanti a un pubblico così numeroso e caloroso è stata un'emozione indescrivibile dal primo all'ultimo metro". Per Borre l'esperienza iridata rappresenta un importante punto di partenza in vista del prossimo anno, quando affronterà la sua ultima stagione tra gli Under 23 con l'obiettivo di confermarsi ai vertici del fuoristrada internazionale.

L'attività della selezione azzurra e dei rispettivi club proseguirà nei prossimi mesi con gli ultimi appuntamenti del calendario autunno-invernale. I resoconti completi, i tempi di percorrenza e le classifiche generali della manifestazione sono consultabili sul portale ufficiale della federazione ciclistica.