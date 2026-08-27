Berta e Costa, oro mondiale nella Team relay della Val di Sole

L’Italia torna sul gradino più alto del podio nella Team relay dei Mondiali di mountain bike in corso in Val di Sole, in Trentino. Il titolo mondiale è arrivato grazie al sestetto composto da Juri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana, che ha chiuso la prova in 1h08’06”.

Per l’Italia si tratta della medaglia d’oro che mancava da tredici anni nella Team relay. Gli azzurri hanno preceduto la Svizzera, seconda in 1h08’57”, e gli Stati Uniti, terzi in 1h09’37”.

Al lancio è stato Juri Zanotti, categoria Elite, a portare l’Italia al primo cambio con il tempo di 10’03”, mantenendo cinque secondi di vantaggio sulla Svizzera dell’Under 23 Nicolas Halter, autore di 10’08”.

La seconda frazione è stata affidata allo Junior Paolo Costa del Gs Lupi Valle d’Aosta, che ha fatto registrare 11’02”, quinto crono di categoria. Costa ha retto il confronto con l’austriaco Elite Mario Bair e ha dato il cambio a Martina Berta con un ritardo di otto secondi.

Berta, in gara per Origine Division, ha completato la propria frazione in 11’29”, mantenendo la seconda posizione e transitando con 52 secondi di ritardo dall’austriaco Junior Michael Hettegger, autore di 10’45”.

Per gli azzurri è quindi toccato alla Juniores Giorgia Pellizotti, che ha chiuso in 13’00” e ha resistito al secondo posto, mentre l’Elite austriaca Mona Mitterwallner, con 12’17”, ha portato a 1’35” il vantaggio sull’Italia.

La rimonta azzurra è iniziata con l’Under 23 Valentina Corvi, che ha fatto segnare 12’05” e ha riportato l’Italia in prima posizione. Al cambio, Corvi ha lasciato a 41 secondi la Junior austriaca Johanna Piringer, autrice di 14’21”, e a 52 secondi la Svizzera, in gara con la Junior Anja Grossmann, che ha chiuso in 12’57”.

L’ultima frazione è stata affidata all’Under 23 Fabio Bassignana. Con un tempo di 10’27”, l’azzurro ha tenuto a bada l’Elite elvetico Luyca Schatti, autore di 10’26”, portando l’Italia alla conquista del titolo mondiale.

Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, si è disputato anche l’Xco Juniores, dominato dall’australiano Connor Wright, vincitore in 1h00’09”. Alle sue spalle si sono classificati l’austriaco Michael Hettegger, in 1h01’25”, e lo svizzero Marwan Barhoumi, in 1h01’52”.

Il migliore degli azzurri è stato Jacopo Putaggio, 18° in 1h03’55”. 25° posto per Riccardo Fasoli, in 1h04’19”, mentre Paolo Costa ha chiuso 30° in 1h05’15”, terzo tra gli azzurri al via, dopo aver affrontato anche le fatiche della Team relay del giorno precedente.

Il programma dei Mondiali prosegue oggi con l’Xcc – Short track: alle 15.30 e alle 16.30 sono in programma le prove Under 23 femminile e maschile, mentre alle 17.45 e alle 18.30 toccherà alle categorie Elite femminile e maschile.

Domenica 30 agosto si svolgeranno invece le gare Xco Under 23 femminile e maschile, rispettivamente alle 9 e alle 11, seguite dalle prove femminile e maschile alle 13 e alle 15.15.