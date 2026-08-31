Sebastian Leo vince il Memorial A. Domanda a Canelli: Orange Bike Team sesto tra le società (Foto)

Quattro atleti dell’Orange Bike Team sono stati impegnati a Canelli, in provincia di Asti, nel Memorial A. Domanda, gara di ciclismo su strada riservata alla categoria Giovanissimi.

Nella categoria G5 il successo è andato a Sebastian Leo, primo davanti a Samuele Lepratto dell’Uà Cycling Team e Lorenzo Russo del Piossasco. Al 13° posto assoluto, terza nella classifica femminile, si è classificata Céline Pellissier, preceduta da Anita Perfumo dell’Uà Cycling Team e Nicole Castellino, rispettivamente 11ª e 12ª. Al 18° posto Niccolò Fianco.

Tra i G6 il successo è andato a Matteo Ratto del Piossasco, mentre Liam Janin ha chiuso al 17° posto.

Nella classifica per società, il Memorial A. Domanda è stato vinto dall’Uà Cycling Team con 37 punti. L’Orange Bike Team ha concluso al sesto posto, su diciassette società presenti, con 8 punti.

Tre atleti dell’Orange Bike Team sono stati inoltre impegnati nella prima edizione del Cross dei Rapaci, disputata ieri a Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo.

Nella gara che ha visto Esordienti e Allieve Donne al via insieme, la vittoria è andata a Maelys Cortese, in 19’22”, davanti ad Amélie Berlier, seconda in 20’36”. Terza un’altra Esordiente, Gaia Pochi dell’Hg Cycling Team, con il tempo di 20’55”.

Nella prova maschile, con Allievi primo e secondo anno riuniti in un’unica partenza, si è imposto Gianmarco Di Gennaro in 14’10”. Settimo posto per Cédric Berlier, a 23 secondi dal podio, con il tempo di 16’59”.

Infine, ieri a Houffalize, in Belgio, si è disputato il Campionato europeo Gravel sulla distanza di 138 chilometri, con 2.190 metri di dislivello e poco meno di 200 atleti al via. Considerando tutte le categorie e le diverse distanze, gli iscritti sono stati più di 1.800.

Il titolo continentale è andato al danese Mads Wurtz Schimodt, vincitore in 4h09’57”, davanti ai belgi Wout Alleman, secondo in 4h11’06”, e Niels Vadeputte, terzo in 4h13’40”. Il migliore degli azzurri è stato Gioele De Cosmo, sesto in 4h14’23”. Stefano Gerbaz, del Fol Racing Team, ha concluso al 58° posto in 4h30’47”.