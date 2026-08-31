Ciclismo: Martina Berta argento iridato Xco in Val di Sole

Un’altra giornata da incorniciare e da fissare nei ricordi speciali per Martina Berta che in Val di Sole (Trentino) mette al collo la medaglia d’argento nei Campionati Mondiali Xco, grazie a una prova superlativa e una tattica di gara esemplare.

Le favorite della vigilia si mettono in luce sin dal primo giro, con Jenny Rissveds, Sina Frei e Savilia Blunk a dettare il ritmo ma, agganciata alle battistrada c’è Martina Berta (Origine Division). Al secondo giro, sulla spinta di Sina Frei, si forma una coppia al comando: sono infatti l’elvetica e Martina Berta a scavare il primo solco, con quattro avversarie alle loro spalle a cercare di chiudere il divario. Il duo di testa procede compatto per due giri poi, alla tornata è Sina Frei a fare il vuoto, accumulando mezzo minuto di vantaggio sulla valdostana e, subito dietro, un’altra svizzera, Nicole Koller, che passa in seconda posizione dopo cinque giri. Mentre Sina Frei (1h 27’50”) conquista l’oro, nel giro conclusivo che vale la seconda posizione, Martina Berta prova a staccare Nicole Koller, ma le posizioni sul podio si decidono in volata, con la valdostana che ha la meglio sull’elvetica, entrambe accreditate del crono di 1h 28’57”.

Assegnato anche il titolo Under 23 maschile, gara che vive sulla doppietta francese grazie a Nael Rouffiac (1h 17’20”) e Alix André Gallis (1h 17’29”) con il bronzo che va allo svizzero Nicolas Halter (1h 17’33”). Fallisce la ‘Top 20’ per 13”, 22°, Gabriel Borre (Team Trisports Vda; 1h 22’09”).