Ciclismo: Orange Bike Team e GS Lupi a Telve in evidenza nella quinta tappa del Campionato di società

La quinta tappa del Campionato di società, andata in scena a Telve (Trento), ha visto i giovani talenti rossoneri assoluti protagonisti. L’Orange Bike Team ha conquistato il secondo posto nella classifica di giornata per società grazie a un bottino complessivo di 355 punti, piazzandosi alle spalle della KTM Academy Le Marmotte (490 punti), che continua a guidare la graduatoria generale. In quest'ultima classifica, l'Orange Bike figura al quarto posto (1400 punti), mentre il GS Lupi Valle d’Aosta si attesta in sesta posizione di giornata (169 punti) e al nono posto generale (578 punti).

Nella categoria Allievi Donne secondo anno è arrivato il successo per Matilde Anselmi dell’Orange Bike Team, che ha chiuso la gara in 41’58” staccando di 25” Federica Nicoli (Speed Bike Rocks) e di 1’17” Marta Malinverno (MTB Novagli). Nella stessa prova, sesto posto per Nicole Vevey (GS Lupi Valle d’Aosta) e undicesimo per Martina Bosonin (Orange Bike Team). La gara maschile ha regalato una doppietta ai colori rossoneri: Joel Philippot (GS Lupi) si è imposto in 43’45” precedendo di 1’10” Michel Careri (Orange Bike Team); terzo Marco Soddu (Bike Movement) a 2’05”, seguito al sesto posto da Raphael Tremblan (GS Lupi).

Tra le Allievi Donne primo anno, Amélie Cerise (Orange Bike Team) ha sfiorato il podio chiudendo quarta a 2’39” dalla vincitrice Eleonora Flaviani (KTM Academy, 44’14”). Sesta e settima posizione rispettivamente per Anna Lini (Orange Bike Team) e Siria Valenti (GS Lupi). Al maschile, gara vinta da Alberto Finetto (Hellas Monteforte), con Claudio Fianco (Orange Bike Team) al 13° posto.

Nelle categorie Esordienti, tra le donne del secondo anno (gara vinta da Giorgia Vottero della Rostese), si registra il sesto posto di Alessia Pellicanò, il settimo di Giulia Renzulli e l'ottavo di Gaelle Migliorini, seguite da Maelys Cortese (11ª) e Neve Lucchetti (13ª). In campo maschile, medaglia di legno sfiorata in volata da Nathan Evolandro (Orange Bike Team), giunto quarto a un solo secondo dal podio nella gara vinta da Nicolò Orisio (Ghisalbese); a seguire Sergio Zigliani 12°, Ilan Bianquin 32° e Nicolò Salice 42°. Tra i primo anno, 11ª Amélie Berlier nella gara vinta da Nami Epis, e 51° Filippo Grosso nella prova maschile andata a Lorenzo Guassora.

Infine, nella giornata precedente dedicata ai Giovanissimi per la Musiera Bike Kids, da segnalare nella categoria G6 l'11° posto di Christophe Cortese (Orange Bike Team) nella prova vinta da Kevin Bria Berter.