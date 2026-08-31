Ciclismo: Brillante successo per Sebastian Leo nel Memorial Domanda a Canelli

Si è svolto a Canelli, in provincia di Asti, l'atteso Memorial A. Domanda, gara su strada interamente riservata alla categoria Giovanissimi che ha visto ai nastri di partenza ben diciassette sodalizi sportivi.

Tra i partecipanti alla competizione piemontese si sono messi particolarmente in luce anche i quattro atleti dell'Orange Bike Team, capaci di distinguersi con ottime prestazioni individuali e di portare a casa piazzamenti di rilievo sia nelle categorie maschili che in quelle femminili.

Nella categoria G5, scattata nelle prime ore della mattinata verso le 10.15, è arrivato il grande acuto della giornata grazie alla splendida prova di Sebastian Leo. L'atleta dell'Orange Bike Team si è imposto con autorità al termine di una corsa ben condotta, riuscendo ad avere la meglio nel finale su Samuele Lepratto (Uà Cycling Team) e su Lorenzo Russo (Piossasco), giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Sempre nella medesima categoria G5 è da segnalare la solida prestazione di Céline Pellissier, che ha chiuso in 13ª posizione assoluta conquistando un ottimo terzo posto nella classifica riservata alle femmine, preceduta soltanto da Anita Perfumo (Uà Cycling Team) e da Nicole Castellino, giunte all'11° e 12° posto assoluto. Completa il quadro della categoria G5 il 18° posto ottenuto dal compagno di squadra Niccolò Fianco.

Per quanto riguarda invece la categoria G6, la vittoria finale è andata a Matteo Ratto del Piossasco, mentre per i colori dell'Orange Bike Team è arrivato il 17° posto conquistato da Liam Janin, che ha concluso con determinazione la sua prova.

"È stata una trasferta positiva che conferma la crescita dei nostri ragazzi – hanno espresso dai vertici del sodalizio sportivo –, i risultati individuali dimostrano il buon lavoro svolto negli allenamenti settimanali". Nella speciale classifica finale riservata alle società ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo è stata la Uà Cycling Team con un totale di 37 punti, mentre l'Orange Bike Team ha archiviato la trasferta astigiana con un onorevole sesto posto generale a quota 8 punti.