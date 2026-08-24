Ciclismo: Ottimi piazzamenti per i Lupi VDA nel cuneese

Trasferta ricca di soddisfazioni per gli atleti valdostani impegnati giovedì 20 agosto nella gara "Tipo pista" a Manta, in provincia di Cuneo. La competizione, caratterizzata da volate ogni due giri lungo il tracciato di 1,2 chilometri allestito nel centro storico della cittadina, ha visto il GS Lupi Valle d’Aosta conquistare il secondo posto nella classifica generale riservata alle società, sotto la guida dei tecnici Philip Balestrini e Thierry Philippot.

Nelle gare di giornata si sono distinti in particolare Joel Philippot e Raphael Tremblan, dominatori della categoria Allievi sulla distanza di 12 giri: i due atleti bluverde si sono divisi equamente i sei traguardi volanti con tre successi a testa, spartendosi la prima posizione finale davanti a Lisandro Lorenzo Talia del Bordighera; ottavo posto per Alessio Catona. Nella prova Juniores, anch'essa di 12 giri dopo un taglio di quattro tornate causa pioggia, Fabien Borre del Cicli Lucchini ha ottenuto il quarto posto assoluto (pizzicando il terzo e quarto posto in due volate), preceduto dal terzetto dell'UC Piasco composto da Filippo Cometto, Filippo Gallo e Jacopo Galfré. Nelle categorie Esordienti, tra i secondo anno si è imposto Davide Avidano (Vigor), con Mathias Faita e Siria Valenti al 9° e 10° posto assoluto, mentre tra i primo anno la vittoria è andata a Edoardo Zavattaro (Uà Cycling Team), con Giulia Renzulli settima assoluta.

Parallelamente, per l'undicesima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike a Les Gets, in Alta Savoia, si sono disputate le gare di XCC Short Track. La prova femminile ha visto il successo della svizzera Sina Frei con il tempo di 20’38”, davanti alla svedese Jenny Rissveds (20’44”) e alla statunitense Savilia Blunk (20’46”). Ottima prestazione per l'italiana Martina Berta dell'Origine Racing Team, che ha chiuso in settima posizione fermando il cronometro a 20’57”. L'attenzione si sposta ora sulla gara di XCO Elite Donne, dove Martina Berta e Nicole Pesse (Centro Sportivo Carabinieri) prenderanno il via rispettivamente con il numero sette e con il numero cinquanta.