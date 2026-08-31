Ciclismo: All’Orange Bike Team la tappa del GP Giovanissimi a Morgex

Poco meno di centoventi ‘rider’ in erba, ieri, a Morgex, per la sesta tappa del Gran Prix Giovanissimi e per contendersi le dodici maglie di campione regionale di Ability.

Nella classifica per società, l’Orange Bike Team, con 272 punti, interrompe la striscia positiva del Gs Lupi Valle d’Aosta, secondo a quota 266, con terzo gradino del podio al Vtt Arnad (122).

A conclusione delle prove di abilità, nella giornata organizzata dal Vc Courmayeur MB, il Rafting Morgex ha messo in palio dei premi speciali – uno per categoria –, dodici discese in gommone: i fortunati vincitori hanno potuto viversi l’avventura, nel tardo pomeriggio, di un viaggio sulle onde della Dora Baltea.

G1 * La vittoria è andata all’alessandrina Francesca Depetris (La Fenice) che ha preceduto la neo campionessa regionale Elodie Cristofoli (Gs Lupi Valle d’Aosta) e Wendy Brunet (Orange Bike Team), con quarta, e bronzo dei campionati, Cecilia Lucianaz (Team Benato). In campo maschile successo di Kilian Spinardi (Team Benato) seguito da Federico Romeo (Rdr Sport School) e da Nicola Spairani (Gs Lupi).

G2 * Primo e terzo gradino del podio al Vc Courmayeur MB grazie a Soleil Jocollé e Yael De Rosso e piazza d’onore a Alizée Bianquin (Gs Lupi). In campo maschile doppietta Orange Bike Team con Timothy Pession e Kevin Perrin e terzo posto a Federico Ronc (Gs Lupi).

G3 * Al femminile Daphne Bruzzone Fontananova (Vtt Arnad) ha la meglio su Agnese Déjanaz (Orange Bike Team) e su Ginevra Montrosset (Gs Godioz). Doppietta Orange Bike Team anche nei maschi grazie a Cesare Mancinelli e Tommaso Montaldo e, terzo, Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB).

G4 * È Elodie Gerard (Team Trisports Vda) a precedere Tosca Caliano (Cicli Lucchini) e Amélie Glarey (Team Benato). In campo maschile il duo Mathis Marchi e Alexis Chapellu, dell’Orange Bike Team, occupa i primi due gradini del podio e, a occupare il terzo, è Henry Perruchon (Gs Lupi).

G5 * A imporsi è Maggie Colliard (Vtt Arnad) seguita da Céline Pellissier (Orange Bike Team) e da Anaïs Blanc (Gs Lupi). Vtt Arnad che, nei maschi, piazza in prima e terza posizione Arnaud Migliorini e Yannick Bosonin, e piazza d’onore a Sebastian Leo (Orange Bike Team).

G6 * Doppietta del Gs Lupi in campo femminile con Alys Torgneur e Marta Rizzo e terzo gradino del podio occupato da Julie Jocollé (Vc Courmayeur MB). Al maschile, Simone Dorio (Gs Godioz) precede la coppia del Gs Lupi formata da Elias Vallet e Lorenzo Andreo.