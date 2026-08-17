Costa primo, Anselmi terza nell’Italia Bike Cup a Pergine Valsugana (TN)

Pochi ‘rider’ della nostra regione in Trentino perché in contemporanea erano in programma i Campionati regionali Valle d’Aosta su Strada, a Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola), poi annullati per ragioni di sicurezza: nella zona ci sono vasti incendi e l’aria, densa di fumo, sarebbe stata irrespirabile per i concorrenti.

Negli Juniores, netto il successo di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 04’09”) seguito da Giovanni Bosio (Trevigliese; 1h 04’59”) e da Walter Vaglio (Pol. Monsummanese; 1h 06’53”).

Con l’ennesimo successo, e con i podi conquistati in stagione, Paolo Costa è seriamente indiziato a indossare la maglia azzurra ai prossimi Campionati Mondiali, in programma in Val di Sole (Trento), con la prova Juniores in programma il 27 agosto.

Nelle Allievi Donne secondo anno, terzo gradino del podio a Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 47’58”) nella gara vinta da Beatrice Maifré (Tirano Bike; 43’58”) davanti a Maria Malinverno (Novagli; 47’06”).

Al maschile s’impone Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 55’19”); in 23° posizione Alessio Catona (Gs Lupi; 1h 04’27”).

Nelle Esordienti Donne secondo anno è quarta Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; 33’12”) preceduta dalla coppia della Santa Cruz formata da Vittoria Bondi (30’43”) e Maddalena Gatto (31’02”) con terza Martina Rota (Bikers Petosino; 32’25”).

Nella competizione maschile successo di Giovanni Dal Ben (Rive Rosse; 38’07”) che precede Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno; 38’41”) e Leonardo Sbabo (Torre Bike; 40’31”).

Nono posto, a un minuto esatto dal podio di Nathan Evolandro (Gs Lupi; 41’31”).