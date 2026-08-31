Ciclismo: Mattia Dherin vince al Tour des Stations a Verbier

Tour des Stations, un giro Vallese svizzere e arrivo a Verbier, corsa su Strada con quattro percorsi diversi – dai 241 chilometri dell’UltraFondo agli 86 del MedioFondo – distanza che ha visto imporsi Mattia Dherin.

MedioFondo di 86,1 km e 3064 metri di dislivello positivo che ha visto primeggiare Mattia Dherin (Team Alpera), dopo essere transitato secondo nei primi due tempi intermedi e primo sui successivi due, piomba sul traguardo in 2h 53’39” alla riguardevole media di 26,610 km/h. Alle spalle del valdostano la coppia elvetica Maxime L’Homme (2h 54’26”) e Louis Jaunin (2h 56’54”). In 61° posizione Alessandro Ghia (Assault to Freedom; 3h 42’52”; 31° 16-29 anni).

Nelle Marmotte GranFondo – 139 km e 4724 metri di dislivello – successo del tedesco Daniel Debertin, in 4h 46’28” alla media di 27,650 km/h. In 100° posizione Francesco Ghia (Gs Aquile; 6h 27’28”; 35° 30-39 anni).

Mountain Bike

Xcc – Short track dei Campionati Mondiali di MountainBike, venerdì 28 agosto, in Val di Sole (Trentino) riservata agli Under 23, con i primi dieci atleti al traguardo racchiusi in solo otto secondi e titolo iridato di categoria all svizzero Nicolas Halter davanti al tedesco Paul Schehl, entrambi in 20’57”, e terzo l’olandese Rens Teunisse van Manen (50’57”). Il migliore degli azzurri, 30°, è Gabriel Borre (Team Trisports VdA; 21’47”).