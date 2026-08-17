Dopo quindici anni torna la Strada Giovanissimi in Valle d’Aosta (Foto)

Poco più di una quarantina di concorrenti, dai Gzero ai G6, sul un percorso di poco meno di un chilometro, ricavato nell’area del poligono di Biathlon, adiacente alla ciclabile che collega il Montfleury di Aosta al campo sportivo di Sarre. Folta la rappresentanza degli atleti di fuori Valle, provenienti dal Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

G1 * 3 giri – Doppietta toscana grazie a Enea Tinaglia e Ettore Rinaldi, con terzo il ligure Giulio Galatola e, quarto, Nathan Menel (Gs Lupi Valle d’Aosta).

G2 * 5 giri – Ancora un toscano in cima al podio, Edoardo Peri, che precede l’emiliana Ilaria Di Matteo (prima al femminile) e Matteo Rapelli (Gs Lupi). Al quarto e quinto posto, a completare il podio Donne, Alizée Bianquin (Gs Lupi) e la ligure Beatrice Ferrari.

G3 * 7 giri – Il toscano Francesco Peri ha la meglio sul novarese Mattia Biaca e sul corregionale Leonardo Donati, con quarta, e unica al femminile, Ginevra Montrosset (Gs Godio).

G4 * 10 giri – Successo del lombardo Leonardo Balestrero, che precede Mathis Marchi (Orange Bike Team) e il toscano Martino Rinaldi. Ottava l’unica concorrente femminile, Pilar Rose Chatrian (Orange Bike Team).

G5 * 12 giri – Gradino alto del podio a Sebastian Leo (Orange Bike Team) seguito dalla prima al femminile, la toscana Margherita Peri e da Nicolò Fianco (Orange Bike Team). Settimo e ottavo posto a completamento della graduatoria femminile: Céline Pellissier (Orange Bike Team) e la ligure Laura Galatola.

G6 * 18 giri – Doppietta emiliana grazie a Samuele Di Matteo e Paolo Bolondi con terzo il lombardo Daniele Di Paolo. Quarta posizione di Julien Marchi (Orange Bike Team) e, quinta, per la vittoria al femminile, Marta Rizzo (Gs Lupi) seguita al sesto posto dalla piemontese Ambra Balbis e, a completare il podio, 11°, la ligure Elisa Ferrari.

Sul tracciato anche tre G-zero: il piemontese Michelangelo Zardi, il ligure Andrea Dellepiane e il toscano Alessandro Donati.

“C'è soddisfazione per il buon esito della gara Giovanissimi Strada di oggi, a Sarre – commenta il vice presidente del Comitato regionale della Fci, Federico Martinet -, organizzata dal Gs Lupi Valle d’Aosta. Dopo 15 anni dall'ultima volta, grazie al Cs Lys, torna in calendario una manifestazione su Strada riservata ai più piccoli, a testimonianza del lavoro avviato dal Comitato regionale a sostegno della multidisciplina. Ottima l'adesione da fuori Valle con la presenza di società provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana”.