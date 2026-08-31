Baseball5, la Spagna vince ad Aosta la 5ª edizione del “Cuore delle Alpi”: Aosta Bugs settimi

È la Nazionale spagnola ad aggiudicarsi la quinta edizione del torneo internazionale “Cuore delle Alpi” di Baseball5, disputato ad Aosta nel fine settimana. Gli iberici hanno superato in finale la Francia con il punteggio di 2-0.

Il terzo posto è andato alla Francia U18, che ha avuto la meglio con lo stesso risultato sulla Spagna U18. Quinto posto per l’Italia Youth, vincente 2-1 sulla Lituania nella finale per la quinta posizione. Gli Aosta Bugs hanno invece chiuso al settimo posto, superando 2-1 l’Italia Elite. La Romania ha concluso il torneo al nono posto, battendo 2-0 il Belgio.

Gli Aosta Bugs avevano terminato al terzo posto il girone eliminatorio, dopo le sconfitte contro Italia Youth, Francia Youth e Spagna Elite e la vittoria ottenuta contro il Belgio.

Soddisfazione in casa Aosta Bugs sia per il risultato della squadra, nella cui formazione ha giocato anche il nazionale venezuelano Alexander Gamboa, sia per la riuscita della manifestazione, che ha coinvolto giocatori e pubblico per tre giorni consecutivi.

La prima giornata, condizionata dal maltempo, ha costretto gli organizzatori a disputare le gare al coperto, ma il programma è stato interamente rispettato. Il Polivalente Dal Monte ha ospitato l'evento, facendo da cornice alla manifestazione.

Soddisfazione anche per le prestazioni dei tre atleti valdostani in azzurro, impegnati nel percorso verso gli Europei di settembre. Pierfrancesco Bernardi, Martina Ganili e Gabriel Quintana hanno convinto lo staff federale al termine del torneo, guadagnandosi il pass per il raduno di Rimini previsto a fine settembre.

