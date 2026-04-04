Baseball 5: Al via la stagione scolastica; successo della Youth Cup in Valle d’Aosta

La stagione scolastica del Baseball5 in Valle d’Aosta si apre con entusiasmo e partecipazione: venerdì 27 marzo ad Aosta si sono disputate le Fasi Regionali della Youth Cup, manifestazione promozionale organizzata dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva in collaborazione con la FIBS.

Otto istituzioni scolastiche della regione hanno preso parte alla manifestazione, disputando una ventina di partite con grande energia e divertimento. Al seguito dei ragazzi e delle ragazze, i docenti hanno partecipato attivamente, dimostrando coinvolgimento e passione per l’iniziativa.

Nel girone A, Valdigne e Don Bosco hanno conquistato il pass per la qualificazione, superando Mont Rose A e Einaudi. Nel girone B a qualificarsi sono stati Grand Combin e Treves, che hanno prevalso su San Francesco e Mont Emilius 2.

La finale ha visto trionfare la IS Valdigne Mont Blanc di Morgex, che ha avuto la meglio di un solo punto sulla IS Grand Combin di Variney, in un match spettacolare ed equilibrato. Sul podio, terzo posto per la IS A. Treves di Saint Vincent, che ha regolato il Don Bosco di Chatillon nella finalina.

La Youth Cup conferma ancora una volta come il Baseball5 in Valle d’Aosta sia disciplina inclusiva e divertente. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento consolidato nel panorama sportivo scolastico regionale.

Un particolare ringraziamento va al Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sportiva, prof. Nunzio Totaro, per il supporto fondamentale in un periodo di grandi cambiamenti per lo sport scolastico.