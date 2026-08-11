Baseball: Gli Aosta Bugs in partenza per Vilnius per l'European Cup 2026

Gli Aosta Bugs si preparano ad affrontare la European Cup a Vilnius, competizione internazionale che vedrà confrontarsi le 11 formazioni vincitrici dei rispettivi campionati nazionali.

La società valdostana si è assicurata il pass per il torneo continentale grazie al successo conquistato nel primo storico campionato italiano della categoria Elite 2026.

I rossoneri saranno inseriti in un girone eliminatorio particolarmente impegnativo che comprende i campioni di Francia di Clapiers, gli spagnoli del Gandía e la formazione lituana padrona di casa.

Per la trasferta la squadra dovrà fare a meno degli assenti Federico Sana e Cloe Bonomo, sostituiti per l'occasione da Leila Sanna e Stefania Beghelli, giovani atlete della Nazionale Youth. Il roster dei Bugs che affronterà la spedizione si completa con Pierfrancesco Bernardi, Gabriel Quintana, Beatrice Deregibus, Riccardo Sana, Umberto Luksch e Kahina Brahmia.