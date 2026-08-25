Cuore delle Alpi, ad Aosta il torneo internazionale di Baseball5 dal 28 al 30 agosto

Aosta si prepara ad accogliere la quinta edizione del torneo internazionale “Cuore delle Alpi”, in programma dal 28 al 30 agosto presso l’impianto polivalente “Dal Monte”. Saranno dieci le formazioni, in rappresentanza di sei nazioni, a contendersi la vittoria della manifestazione, omologata anche quest’anno dall’organismo europeo e valida per l’attribuzione di punti per il ranking mondiale della disciplina.

Tra le squadre più attese spicca la Francia Senior, terza nel ranking mondiale e indicata tra le principali candidate al successo finale. La formazione francese schiera la stella franco-cubana Omar Diodène e Lucas Dedieu, MVP dei Giochi del Mediterraneo.

A rappresentare l’Italia saranno le nazionali Elite e Youth, entrambe composte da atleti e atlete Under 18, insieme agli Aosta Bugs, che parteciperanno con una formazione mista composta da atleti nazionali.

Il quadro delle partecipanti sarà completato dalla Francia U18, dalla Spagna Elite e U18, dalla Romania U18, dal Belgio U18 e dalla Lituania U18.

Particolare attenzione sarà rivolta anche agli atleti degli Aosta Bugs inseriti nelle squadre azzurre. Pierfrancesco Bernardi, Gabriel Quintana e Martina Ganili saranno infatti impegnati nella corsa a un posto nel roster della nazionale in vista dell’Europeo di categoria.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio della Città di Aosta e con il supporto dell’Assessorato al Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta.

In caso di maltempo, le gare saranno disputate presso l’impianto di Montfleury, ad Aosta.

Si allega il calendario ufficiale del torneo.