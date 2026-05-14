Baseball 5: Valdostani protagonisti a Torino, studenti rossoneri sorprendono nelle fasi provinciali

Dopo il successo delle fasi regionali disputate ad Aosta nelle scorse settimane, le rappresentative valdostane delle scuole medie e superiori hanno ben figurato anche a Torino, nelle Fasi provinciali andate in scena sugli impianti della Sisport grazie al progetto promosso dalla Delegazione regionale FIBS Valle d’Aosta, alla collaborazione delle scuole valdostane, al supporto dell’Aosta Bugs e dell’Ufficio Provinciale Educazione Fisica di Torino.

A sorprendere maggiormente è stata la squadra delle scuole superiori, capace di conquistare il torneo nel triangolare contro istituti piemontesi più esperti. I valdostani hanno infatti ottenuto tre vittorie in quattro incontri, battendo due volte il Liceo Scientifico Monti di Chieri con i punteggi di 6-5 e 5-4, oltre a dividere la posta con l’IIS Copernico-Luxembourg di Torino, sconfitto 15-12 dopo il ko iniziale per 9-12. Un risultato di assoluto rilievo considerando che la formazione rossonera era composta quasi interamente da studenti e studentesse del primo anno delle superiori.

Ottima anche la prova della selezione delle scuole medie, che ha chiuso al secondo posto assoluto su undici istituzioni scolastiche partecipanti. Dopo aver superato il girone eliminatorio grazie ai successi contro Castiglione (13-5), Brandizzo (12-4) e Cambiano (12-4), i valdostani hanno ceduto solamente ai vincitori di Buttigliera Alta nel triangolare finale, per poi tornare subito al successo travolgendo la Perotti di Torino con un netto 11-0.

VdA superiori da dx: in piedi Matilde Camarda, Arianna Dezzutto, Alessandra Cuaz (Liceo Bérard). in ginocchio da dx Nathan Censi, Leonardo Renda, Diego Costa (Bérard), Cesare Miret (Maria Adelaide).

L’allenatore Maurizio Balla sottolinea soprattutto il valore collettivo dell’esperienza e la crescita del movimento: «Ancora una volta il Baseball5 in Valle d’Aosta dimostra di essere una disciplina inclusiva e divertente. Queste manifestazioni scolastiche stanno diventando un appuntamento importante per tanti ragazzi e ragazze valdostani, che partecipano con entusiasmo e spirito di squadra. Al di là dei risultati, ciò che conta è il gruppo che si crea e la possibilità di avvicinare sempre più giovani allo sport».

Balla ha inoltre evidenziato il lavoro di rete costruito negli ultimi anni tra scuole, federazione e istituzioni sportive: «Il successo dell’iniziativa nasce dalla collaborazione tra insegnanti, uffici scolastici e società sportive. È un lavoro d’insieme che sta permettendo al Baseball5 di crescere rapidamente anche nella nostra regione».

La FIBS ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alle docenti di Scienze motorie Lilia Nugara e Chantal Caccamo per il supporto organizzativo, oltre al Coordinatore regionale Educazione fisica e sportiva, professor Nunzio Totaro, che continua a sostenere il progetto scolastico nonostante i cambiamenti in corso nel settore sportivo scolastico.

Il prossimo appuntamento è già fissato per il 21 maggio ad Aosta, quando si disputeranno le Fasi regionali delle scuole superiori. La squadra vincitrice accederà alle Finali nazionali della School Cup previste in autunno. Alla manifestazione dovrebbero prendere parte sette formazioni in rappresentanza del Liceo Bérard, del Maria Adelaide e del Corrado Gex.