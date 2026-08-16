Aosta Bugs, sesto posto in Europa: a Vilnius una grande rimonta

È un 6° posto che racconta molto più di una semplice posizione in classifica quello conquistato dagli Aosta Bugs nella seconda edizione della European Cup, disputata a Vilnius, in Lituania. La formazione valdostana ha infatti vissuto una competizione in crescendo, trasformando un inizio complicato in un percorso capace di portarla fino ai quarti di finale, a giocarsi concretamente l'accesso tra le migliori quattro squadre d'Europa.

L'avventura dei rossoneri non era cominciata nel migliore dei modi. Nel girone sono arrivate due sconfitte pesanti contro i campioni nazionali di Francia e Spagna, risultati che sembravano poter compromettere rapidamente il cammino europeo degli Aosta Bugs. La squadra, però, ha saputo reagire senza lasciarsi condizionare dall'avvio negativo, trovando partita dopo partita maggiore solidità e fiducia.

La svolta è arrivata con il successo contro la rappresentativa della Bulgaria, seguito poi da una vittoria dal valore particolare contro i padroni di casa della Lituania. Gli Aosta Bugs hanno avuto la meglio all'extrainning, firmando un risultato storico: è stata infatti la prima volta che una squadra italiana è riuscita a superare la formazione lituana nella competizione. Un'affermazione che, oltre al peso sportivo, ha rappresentato un importante riconoscimento per il movimento valdostano, capace di confrontarsi alla pari su un palcoscenico internazionale.

La qualificazione ai quarti di finale è arrivata grazie alla successiva vittoria, questa volta senza particolari difficoltà, contro la compagine della Moldavia. A quel punto i rossoneri si sono trovati di fronte ai forti turchi dell'Ego Sport, una delle formazioni più attrezzate del torneo. Gli Aosta Bugs hanno dovuto arrendersi, ma lo hanno fatto dopo aver lottato fino in fondo, confermando la crescita mostrata nel corso della manifestazione.

Il dato più significativo, al di là del 6° posto, è proprio l'evoluzione della squadra. Dopo le difficoltà iniziali, i rossoneri hanno trovato progressivamente ritmo, compattezza e consapevolezza, dimostrando di poter competere contro realtà sportive provenienti da Paesi con tradizioni e strutture importanti. Arrivare a giocarsi fino all'ultimo le proprie possibilità di entrare tra le prime quattro d'Europa rappresenta quindi un risultato di rilievo per una formazione che porta il nome di Aosta e della Valle d'Aosta oltre i confini italiani.

La European Cup ha così offerto agli Aosta Bugs non soltanto l'occasione di misurarsi con avversari di livello internazionale, ma anche la conferma del valore del lavoro costruito nel territorio. In discipline nelle quali le realtà periferiche devono spesso confrontarsi con risorse e bacini d'utenza molto più grandi, riuscire a competere a livello europeo assume un significato che va oltre il risultato sportivo. È una testimonianza della capacità dello sport valdostano di costruire identità, aggregazione e ambizione anche partendo da una realtà territoriale di piccole dimensioni.

Il 6° posto di Vilnius, dunque, può essere letto soprattutto come un punto di partenza. La difficoltà dell'esordio ha lasciato spazio a una crescita costante e a risultati che hanno permesso agli Aosta Bugs di lasciare il segno nella competizione. Per il movimento rossonero e, più in generale, per lo sport valdostano, l'esperienza europea rappresenta un patrimonio da valorizzare: perché è proprio confrontandosi con il meglio del continente che una squadra può capire quanto è cresciuta e, soprattutto, quanto può ancora crescere.