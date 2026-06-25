Baseball5: l'estate dell'Aosta Bugs tra la Nazionale Youth e la trasferta in Francia

L'attività estiva del Baseball5 valdostano entra nel vivo con due importanti appuntamenti internazionali. Domani, giovedì 25 giugno 2026, i riflettori saranno puntati sul raduno della Nazionale Youth a Rimini, mentre nel fine settimana la squadra dell'Aosta Bugs volerà in Francia per il torneo "Summer B5".

Tre valdostani convocati in azzurro

Il raduno di Rimini rappresenta l'ultimo decisivo provino prima della definizione del roster azzurro che parteciperà ai Campionati Europei Youth il prossimo autunno. Tra i convocati figurano tre atleti dell'Aosta Bugs:

Pierfrancesco Bernardi

Martina Ganili

Gabriel Quintana

A guidare i ragazzi sul campo romagnolo ci saranno anche i tecnici azzurri d'origine aostana Maurizio Balla e Federico Monti, membri dello staff della Nazionale.

Trasferta internazionale a Montpellier

Subito dopo il raduno, dal 26 al 28 giugno, l'Aosta Bugs sarà impegnata in territorio francese per il torneo "Summer B5" di Montpellier. L'evento vedrà la partecipazione di 6 formazioni, comprese le rappresentative locali dei Rabbits di Clapiers (società ospitante) e del Nimes.

L'obiettivo principale della trasferta è far fare esperienza internazionale ai giovani del vivaio valdostano. La squadra, guidata dai tecnici Maurizio Balla e Antonio D'Isanto, sarà composta da: Julie Barailler, Martina Ganili, Marta Timpano, Gabriel Quintana, Christopher Savioz, Cesare Miret e Simone Lazzeri.

