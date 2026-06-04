En plein della rappresentativa valdostana a Torino nelle Fasi Regionali della Youth Cup

Nella mattinata di oggi, presso la palestra dell'istituto Cairoli di Torino, si sono svolte le Fasi Regionali piemontesi della Youth Cup, manifestazione sportiva promozionale che ha visto anche la partecipazione della rappresentativa valdostana delle scuole medie, grazie ad un progetto di collaborazione fra enti scolastici, Federazione Italiana Baseball e Softball e Aosta Bugs, progetto che ha ottenuto grandi risultati, con la squadra rossonera in grado di vincere tutti e tre gli incontri in programma, dimostrando entusiasmo e competenze nel gioco.

Nel primo match i valdostani hanno sconfitto 7-5 la scuola di Buttigliera con cui avevano perso nelle fasi provinciali, per poi ripetersi 11-6 sul IS Fornari-Ossola di Novara e 9-0 ai danni del IC Ferraris di Vercelli. Per i giovani rossoneri, seguiti nell'occasione dalle docenti Lilia Nugara e Chantal Caccamo e dal tecnico federale aostano Achille Gallarini, è stata una giornata che ha messo in evidenza i progressi fatti durante l'anno scolastico.



"La partecipazione dei ragazzi e delle ragazze ed il loro entusiasmo è il risultato più importante ottenuto da questo progetto - afferma il

responsabile federale dell'iniziativa, Maurizio Balla - che dimostra come la sinergia tra enti ed istituzioni può funzionare in modo efficace quando scopi e percorsi sono chiari e condivisi. Certo, i risultati ottenuti ed il gioco espresso stimolano ora a proseguire con questi ragazzi e ragazze su questa strada; come società e come Federazione cercheremo sicuramente di portare avanti questo progetto".

