Baseball5: Aosta Bugs, doppia rimonta contro la Siria: due vittorie che rafforzano il cammino verso i Giochi del Mediterraneo

L'Aosta Bugs archivia una giornata ricca di indicazioni positive con una doppia vittoria ottenuta a Piacenza contro la nazionale della Siria, arrivata in Emilia-Romagna per preparare i prossimi Giochi del Mediterraneo. Il doppio test amichevole, disputato in una sessione mattutina e in una pomeridiana, ha rappresentato un importante banco di prova sia per la squadra rossonera sia per gli azzurri, con l'organico valdostano rinforzato da alcuni giovani convocati nel giro della Nazionale italiana.

Entrambe le sfide hanno seguito un copione molto simile, premiando la capacità di reazione dell'Aosta Bugs. Nel primo incontro la formazione siriana si è aggiudicata il primo set con il punteggio di 4-3, ma i valdostani hanno risposto con decisione imponendosi 6-0 nel secondo parziale. Il confronto si è quindi deciso all'extra inning, dove i Bugs hanno conquistato il successo per 3-1, completando la rimonta.

Anche la seconda partita ha visto un avvio complicato per i rossoneri, battuti nel primo set per 10-2. La reazione, però, non si è fatta attendere: nel secondo parziale, disputato con le tre ragazze in campo secondo il regolamento previsto, l'Aosta Bugs ha pareggiato i conti vincendo 3-1. Il finale ha regalato le emozioni più intense della giornata. Sotto 8-3 all'ultimo attacco, i valdostani hanno costruito una rimonta spettacolare, infilando sei punti consecutivi e chiudendo il match sul 9-8.

Al di là dei risultati, il doppio confronto assume un valore tecnico significativo in vista dell'appuntamento internazionale di Taranto, dove si svolgeranno i Giochi del Mediterraneo. La collaborazione tra l'Aosta Bugs e la Nazionale italiana rappresenta infatti un'opportunità per far maturare giovani atleti provenienti non soltanto dalla Valle d'Aosta, ma anche da altre realtà del movimento, consolidando un percorso di crescita comune.

Sul fronte delle notizie meno positive pesa invece il forfait della valdostana Beatrice Deregibus, costretta a rinunciare all'appuntamento per problemi fisici. Un'assenza importante che priva la squadra di un elemento di esperienza proprio alla vigilia di una manifestazione internazionale.

Il tecnico aostano Maurizio Balla ha sottolineato il valore del lavoro svolto durante l'estate, spiegando che «stiamo lavorando anche nel periodo estivo in sinergia con la Nazionale per far fare esperienza a diversi ragazzi e ragazze, non solo della Valle d'Aosta». Balla ha evidenziato come il test disputato a Piacenza abbia permesso di individuare sia i punti di forza sia gli aspetti ancora da migliorare, aggiungendo che «il test di Piacenza ha evidenziato i nostri punti di forza e i nostri limiti, sia come Bugs che come Nazionale, ed è stato utile per verificare cosa mettere a punto in vista di Taranto». Il tecnico non ha nascosto la preoccupazione per l'assenza di Beatrice Deregibus, definendola «un brutto colpo» e assicurando che lo staff lavorerà per trovare le soluzioni necessarie a compensarne la mancanza.

Le due vittorie ottenute contro una nazionale impegnata nella preparazione di un importante evento internazionale vanno oltre il semplice risultato sportivo. Confermano la competitività dell'Aosta Bugs, mettono in evidenza la qualità del lavoro sviluppato in collaborazione con la Federazione e dimostrano come anche una realtà sportiva valdostana possa contribuire in modo concreto alla crescita del movimento nazionale, valorizzando giovani talenti e rafforzando il legame tra attività di club e rappresentative azzurre.