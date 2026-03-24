Baseball: Aosta Bugs, argento tricolore sfiorando il bis: finale epica a Policoro

Clamoroso bis soltanto sfiorato per l’Aosta Bugs, protagonista di un fine settimana da incorniciare a Policoro, dove si è disputata la Final Eight del Campionato Italiano Baseball5 categoria Youth Under 18. I rossoneri tornano a casa con una medaglia d’argento che vale il simbolico titolo di Vice Campioni d’Italia, al termine di un percorso che ha il sapore della mezza impresa sportiva.

Partiti con un obiettivo dichiarato ma tutt’altro che scontato – entrare tra le prime quattro squadre d’Italia – i valdostani hanno saputo spingersi ben oltre le aspettative, arrivando fino all’atto conclusivo e arrendendosi soltanto ai Kings Rivello al termine di una finale al cardiopalma, decisa addirittura al secondo supplementare del terzo e decisivo set.

Il cammino dell’Aosta Bugs è stato in crescendo. Dopo un sabato chiuso al secondo posto del girone eliminatorio, con prestazioni a tratti altalenanti, la squadra ha cambiato marcia nella giornata di domenica. In semifinale è arrivata una vittoria pesante contro il Lentate Braves, conquistata al terzo set al termine di una sfida combattuta e intensa.

Pierfrancesco Bernardi, premiato come miglior attaccante della Final Eight

Poi la finalissima, contro i favoriti Kings. Un match vibrante, ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo aver ceduto il primo parziale per 11-7, i rossoneri hanno reagito con carattere imponendosi 7-2 nel secondo set, rimettendo tutto in equilibrio. Nel terzo e decisivo parziale succede di tutto: le due squadre si fronteggiano punto a punto, senza che nessuna riesca a prevalere. Servono così ben due inning supplementari per spezzare l’equilibrio e decretare i vincitori, con l’Aosta Bugs che si arrende solo dopo una battaglia sportiva di altissimo livello.

A impreziosire ulteriormente il risultato, il riconoscimento individuale assegnato a Pierfrancesco Bernardi, premiato come miglior attaccante della Final Eight.

Grande soddisfazione nelle parole del tecnico Balla, che sottolinea il valore del percorso compiuto: «Questo risultato è forse ancora più sorprendente del successo ottenuto tra i Senior, perché sulla carta c’erano squadre atleticamente e tecnicamente più attrezzate della nostra».

L’allenatore evidenzia soprattutto la crescita del gruppo: «Siamo molto contenti, giocatori e allenatori, per quanto fatto e visto in campo: dalle indecisioni e dagli errori fino alle belle battute e alle efficaci azioni difensive. È stato un vero percorso di crescita».

da sx: Achille Gallarini (coach), Martina Ganili, Julie Barailler, Gabriel Quintana, Kahina Brahmia, Giacomo Toninelli, Federico Monti (coach). in basso da sx: Maurizio Balla (coach), Beatrice Maglio, Cesare Miret, Pierfrancesco Bernardi, Umberto Luksch

Un’esperienza formativa oltre che sportiva, come ribadito dallo stesso tecnico: «I ragazzi e le ragazze hanno potuto mettere in pratica tutto il lavoro svolto in allenamento. In ambito giovanile le prestazioni possono essere altalenanti, ma essere riusciti spesso ad applicare la strategia preparata a tavolino è un grande merito della squadra».

Infine, l’orgoglio per un risultato che va oltre il campo: «Vincere una medaglia d’argento ed essere sul secondo gradino del podio in Italia è una grande soddisfazione per noi. Speriamo lo sia anche per la regione che rappresentiamo in ogni occasione».

Un argento che brilla come un oro sfiorato, e che conferma come l’Aosta Bugs sia ormai una realtà solida e ambiziosa anche a livello giovanile.

RISULTATI E CLASSIFICHE