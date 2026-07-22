Borre, Costa e Negrini vestono l’azzurro: tre valdostani protagonisti tra Europei e Coppa del Mondo

Tre atleti valdostani sono pronti a rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni internazionali, indossando la maglia azzurra in due degli appuntamenti più importanti della stagione.

Michel Negrini, portacolori del Team Trisports VdA, sarà impegnato a Rzeszów, in Polonia, dove dal 31 luglio al 2 agosto andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di Trials.

Destinazione Svizzera, invece, per Gabriel Borre del Team Trisports VdA e Paolo Costa del Gs Lupi Valle d’Aosta, convocati per i Campionati Europei di Cross Country, in programma nell’area di Monte Tamaro/Monte Ceneri dal 30 luglio al 2 agosto.

Il programma della rassegna continentale prevede il 30 luglio l’assegnazione dei titoli Xcc (Short Track) nelle categorie Elite, Under 23 e Juniores, maschili e femminili. Il 31 luglio spazio alla Team Relay, mentre il 1° agosto si disputeranno le gare Xco Juniores. La manifestazione si concluderà il 2 agosto con le prove Xco Elite e Under 23.