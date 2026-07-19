Martina Berta ancora regina d'Italia: sesto titolo tricolore nel Cross Country

La piemontese ha costruito il successo con un allungo decisivo nel quinto giro, chiudendo in 1h26'01" e precedendo di 20 secondi Giada Specia e di quasi cinque minuti Sara Cortinovis. Ai piedi del podio si è piazzata la valdostana Nicole Pesse (Centro Sportivo Carabinieri), quarta, mentre Gaia Tormena ha concluso settima e Giulia Challancin ottava.

Tra gli Elite uomini, il primo titolo italiano è andato a Simone Avondetto, davanti al compagno di squadra Juri Zanotti e a Matteo Siffredi. Buon undicesimo posto per Andreas Vittore, al rientro alle gare dopo un lungo stop dovuto a un intervento chirurgico.

Sfiorano il podio anche Gabriel Borre e Paolo Costa, entrambi quarti nelle rispettive categorie. Nell'Under 23, Borre (Team Trisports Valle d'Aosta) ha chiuso a soli 18 secondi dalla medaglia di bronzo nella gara vinta da Fabio Bassignana.

Tra gli Juniores, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d'Aosta) ha mancato il podio per appena tre secondi, terminando quarto alle spalle di Giovanni Bosio, Jacopo Putaggio e Filippo Cazzaniga. Nella stessa prova, Fabien Borre ha concluso tredicesimo, mentre più attardati si sono classificati Erik Henriod (41°), Lamberto Falchi (106°), Cesare Fontanelle (117°), Sebastian Amadei (121°), Matteo Abbate (127°) e Mathias Consoli (128°).

Sulla strada, buoni risultati per i giovani valdostani impegnati nel 69° Valle Cellio, in Valsesia. Nella gara Allievi, vinta in volata da Matteo Balducci, Raphael Tremblan ha chiuso decimo nel gruppo di testa, mentre Joel Philippot si è classificato ventinovesimo.

Raphael Tremblan e Joel Philippot

Per Philippot è però arrivata la soddisfazione pochi giorni prima nel Trofeo Dentis di Sant'Albano Stura, gara su strada tipo pista. L'allievo del Gs Lupi Valle d'Aosta ha conquistato la vittoria con una lunga fuga solitaria, dominando gli ultimi tre sprint dopo essersi involato al quinto dei complessivi otto previsti. Nella categoria Esordienti secondo anno, Nicolò Salice e Mathias Faita hanno terminato rispettivamente al dodicesimo e tredicesimo posto.