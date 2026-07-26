Ciclismo: Gs Lupi Valle d’Aosta domina al Col de Joux: quarta vittoria di tappa nel Grand Prix Giovanissimi

Il Grand Prix Giovanissimi continua a parlare valdostano. Il quarto appuntamento del circuito regionale di mountain bike, disputato nel pomeriggio di domenica 26 luglio 2026 al Col de Joux, nel comune di Saint-Vincent, ha confermato il predominio del Gs Lupi Valle d’Aosta, capace di imporsi ancora una volta nella graduatoria per società grazie a una prestazione corale costruita su numerosi piazzamenti e successi individuali. Una giornata che ha visto ai nastri di partenza oltre 150 giovani atleti in rappresentanza di 14 società, con la partecipazione anche di tre formazioni provenienti da Piemonte e Lombardia, segno di un movimento che continua ad allargare i propri confini e a rafforzare i rapporti sportivi tra territori vicini.

La classifica finale di società premia il Gs Lupi Valle d’Aosta con 258 punti, davanti all'Orange Bike Team, organizzatore della tappa, fermo a 209 punti, mentre il Vtt Arnad completa il podio con 100 punti. Un risultato che conferma la profondità del vivaio della società valdostana, capace di raccogliere risultati in quasi tutte le categorie.

Tra i G1 femminili si è imposta Elodie Cristofoli del Gs Lupi Valle d’Aosta davanti a Rebecca Bottoni del Vtt Arnad e alla biellese Agata Toniolo della Rive Rosse. Nella prova maschile doppietta del Gs Lupi con Nathan Menel primo e Nicola Spairani secondo, mentre il terzo posto è andato a Etienne Hardy del Cs Lys.

Nei G2 femminili successo per Yael De Rosso del Vc Courmayeur MB, davanti ad Alizée Bianquin del Gs Lupi e a Jane Maffeis del Cs Lys. Tra i ragazzi ha vinto Luca Dorio del Gs Godioz, seguito da Timothy Pession dell'Orange Bike Team e da Matteo Rapelli del Gs Lupi.

Nella categoria G3 femminile si è imposta la varesina Giorgia Cipolla della Ju Green, davanti a Ginevra Montrosset del Gs Godioz e a Daphne Bruzzone Fontananova del Vtt Arnad. Tra i maschi vittoria del novarese Mattia Biava della Mmx Maggiora, che ha preceduto Cesare Mancinelli dell'Orange Bike Team e Tommaso Vacchiero Salet del Cs Lys.

Tra le G4 femminili il gradino più alto del podio è stato conquistato da Maeline Lazier del Cs Lys, davanti ad Arianna Pinet del Vtt Arnad e a Héloïse Pession dell'Orange Bike Team. Nella gara maschile successo del biellese Tommaso Mersi della Rive Rosse, seguito dal varesino Andrea Macrì della Ju Green e da Mathis Marchi dell'Orange Bike Team.

Nelle G5 femminili vittoria di Nadine Daguin del Vtt Arnad davanti ad Anaïs Blanc del Gs Lupi e a Céline Pellissier dell'Orange Bike Team. Tra i ragazzi ha prevalso il biellese Andrea Comazzo della Rive Rosse, seguito dai portacolori dell'Orange Bike Team Sebastian Leo e Christophe Cortese.

Infine, nella categoria G6, la varesina Elisa Ferrandi della Ju Green ha preceduto le atlete del Gs Lupi Marta Rizzo e Alys Torgneur, mentre tra i maschi il successo è andato a Julien Marchi dell'Orange Bike Team davanti a Elias Vallet del Gs Lupi e al varesino Nathan Lazzerini della Ju Green.

La giornata ha offerto anche indicazioni importanti sul piano sportivo. La costante presenza delle società valdostane ai vertici delle classifiche testimonia un lavoro di formazione che coinvolge associazioni, tecnici e famiglie e che rappresenta un investimento sul futuro del ciclismo regionale. La partecipazione di club provenienti da fuori Valle d'Aosta contribuisce inoltre ad alzare il livello competitivo e a consolidare la capacità organizzativa delle manifestazioni locali, con ricadute positive anche per la promozione del territorio e del turismo sportivo.

Parallelamente si è corso anche il Trofeo Comune di Osasco, nel Torinese, gara su strada di 77 chilometri riservata alla categoria Allievi. La corsa si è conclusa con una volata a cinque vinta da Nicolò Maggioni della Senaghese, che ha tagliato il traguardo in 1h56'53", alla media di 39,527 km/h, precedendo Elia Caorsi della PiàSport e Mattia Ostinelli dell'Alzate Brianza. Per il Gs Lupi Valle d'Aosta è arrivato un buon 6° posto di Raphael Tremblan, giunto a 3 secondi dal gruppo di testa, mentre Joel Philippot ha chiuso in 9ª posizione, regolando il gruppo inseguitore arrivato con un ritardo di 1'22".

I risultati del fine settimana confermano come il ciclismo giovanile valdostano continui a crescere sia nella mountain bike sia su strada. La continuità di rendimento del Gs Lupi Valle d'Aosta e la vivacità dell'intero movimento regionale rappresentano un patrimonio sportivo che va oltre il semplice risultato agonistico: sono il segnale di una filiera capace di formare giovani atleti, creare occasioni di confronto con realtà extraregionali e rafforzare il ruolo dello sport come strumento di educazione, aggregazione e valorizzazione del territorio.