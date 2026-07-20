I Giovanissimi impegnati nell’Xc Eliminator a Sarre

Un format caro al sodalizio organizzatore, dove nata e cresciuta agonisticamente Gaia Tormena, società che cerca di proporre questa disciplina sin dalle categorie dei più giovani.

G1 * Unica concorrente al femminile, Elodie Cristofoli (Gs Lupi Valle d’Aosta). Tutti tesserati per i ‘Lupi’ i quattro concorrenti della competizione maschile, vinta da Nathan Menel, davanti a Dennis Persico e a Alexis Conchatre.

G2 * È Nicole Nicoletta (Vtt Arnad) che precede il duo del Gs Lupi formato da Vittoria Di Mattia e da Adele Scordamaglia. Nei maschietti s’impone Luca Dorio (Gs Godioz) davanti a Matteo Rapelli (Gs Lupi) e a Andy Tonin (Orange Bike Team).

G3 * Gara femminile vinta da Ginevra Montrossoet (Gs Godioz) seguita da Demetra Martinelli e da Aurora Agostino, entrambe del Gs Lupi. Nei maschi Cesare Mancinelli (Orange Bike Team) precede Lothar Renna (Gs Lupi) e Tommaso Delfino Dadda (Gs Godioz).

G4 * Héloïse Pession (Orange Bike Team) ha la meglio su Elodie Gerard (Team Trisports VdA) e su Sofia Locci (Gs Godioz). Nella gara maschile sucesso di Alberto Scordamaglia (Gs Lupi) che precede Mathis Marchi (Orange Bike Team) e il compagno Ian Persico (Gs Lupi).

G5 * Nadine Daguin (Vtt Arnad) precede Céline Pellissier (Orange Bike Team) e Anaï Blanc (Gs Lupi). Al maschile, Sebastian Leo (Orange Bike Team) ha la meglio sul duo del Gs Lupi Federico Catona e André Frassy.

G6 * Doppietta del Gs Lupi grazie a Marta Rizzo e Alys Torgneur, con terza Eloà Diemoz (Orange Bike Team). In campo maschile successo di Julien Marchi (Orange Bike Team) davanti a Lorenzo Andreo e Noah Pizzolotto, entrambi del Gs Lupi.

Strada

Ancora una giornata positiva di Enea Bortolotti Barrel, impegnato questa mattina, a Rescaldina, nell’alto milanese, nella Coppa Rossetti, corsa su Strada riservata alla categoria Allievi. Il valdostano della Cicli Fiorin è stato a lungo in fuga; una volta rientrato nei ranghi, si è fatto sorprendere dall’uscita di cinque atleti, che sono arrivati a disputarsi la vittoria in volata. A imporsi, dopo 82,600 km, coperti in 1h 50’47”, alla media di 44,736 km/h, è stato Nicolò Maggioni (Senaghese) che ha bruciato sul traguardo il compagno di sodalizio Andrea Ventura (Senaghese) e Alessio Bozza (Corbettese). Sprint del gruppo – attardato di 13” -per il sesto posto, che va a Emanuele Patruno (Poll Cantù); nella testa di questo plotone anche Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin) che conquista il 13° posto.

MountainBike

Xco Madonna delle Rocche, oggi, a Molare (Alessandria) dove si registra, nelle Esordienti Donne secondo anno, il terzo posto di Michela Clerin Fontan (Cs Lys) nella gara vinta da Elena Stella Lombardo (Rostese) davanti a Matilda Fossati (I Cinghiali Evo).

Strada

Rdr Sport School al giro della Valle d’Aosta, ieri, sul palco della presentazione delle squadre al via del ‘Petit Tour) e da apripista nel tratto di trasferimento al chilometro zero.