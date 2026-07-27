Ciclismo. Pellicanò e Cerise sul podio dell’Italia Bike Cup a Fumane

La tappa dell’Italia Bike Cup disputata a Fumane, in provincia di Verona, ha regalato grandi soddisfazioni ai colori valdostani e in particolare all'Orange Bike Team, grazie ai prestigiosi piazzamenti sul podio conquistati da Alessia Pellicanò e Amélie Cerise.

Nella categoria Esordienti Donne secondo anno è arrivata la splendida piazza d’onore di Alessia Pellicanò, che ha chiuso la sua prova in 29 minuti e 05 secondi. L'atleta dell'Orange Bike Team si è arresa soltanto a Maddalena Brusaferri della GagaBike, vincitrice in 28 minuti e 31 secondi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Martina Rota del Bikers Petosino con il tempo di 29 minuti e 11 secondi. Nella stessa gara si è distinta anche Neve Lucchetti, sempre in forza all'Orange Bike Team, che ha portato a termine la prova in diciannovesima posizione fermando il cronometro a 34 minuti e 50 secondi.

Un altro importante podio è firmato da Amélie Cerise nella categoria Allievi Donne primo anno. L'atleta dell'Orange Bike Team ha conquistato un ottimo terzo posto con il tempo di 45 minuti e 40 secondi, in una gara dominata da Eleonora Flaviani della Ktm Academy Le Marmotte, prima in 44 minuti e 49 secondi, davanti ad Aurora Orru dell'Oasi Zegna, seconda in 45 minuti e 16 secondi.

Per quanto riguarda le Allievi Donne secondo anno, il successo è andato a Nicole Trampus della Caprivesi, che ha tagliato il traguardo in 44 minuti e 04 secondi, mentre Martina Bosonin dell'Orange Bike Team ha centrato la top ten concludendo in decima posizione con il tempo di 48 minuti e 36 secondi.

Ricco di spunti anche il bilancio delle competizioni maschili. Tra gli Allievi primo anno la vittoria è andata a Jacopo Palermo del Montirone in 50 minuti e 14 secondi, gara che ha visto la partecipazione dei portacolori dell'Orange Bike Team Claudio Fianco, ventottesimo in 54 minuti e 17 secondi, e Cédric Berlier, cinquantaseiesimo con il tempo di 1 ora 02 minuti e 57 secondi. Infine, nella categoria Esordienti uomini, l'affermazione è stata ad appannaggio di Mattia Di Domenico del Quiliano Bike in 38 minuti e 13 secondi. Molto buone le prove dei ragazzi dell'Orange Bike Team, con Nathan Evolandro che ha centrato la nona posizione chiudendo in 39 minuti e 42 secondi e Sergio Zigliani che si è classificato ventunesimo fermando il cronometro a 41 minuti e 22 secondi.