Trisports, Saravalle sesto alla Transmaurienne, Borre sfiora il podio agli Italiani

13 - 17 Luglio • XCMS Transmaurienne | Saravalle sesto nella gara a tappe internazionale

Cinque giorni di gara, con 220 km, 9.000 metri di dislivello e un percorso sviluppato tra Lanslevillard e Aussois, nel cuore del massiccio del Moncenisio. Il programma prevedeva due Granfondo, due Marathon e una prova XCO, con tappe che superavano spesso i 2.500 metri di quota.

Reduce dall'Andorra Epic e condizionato da un virus contratto nei giorni precedenti alla partenza, Saravalle ha dovuto stringere i denti nelle prime giornate. Con il passare delle tappe, però, la condizione è cresciuta fino ad arrivare allo splendido 3° posto nella tappa Marathon di giovedì, la più impegnativa dell'intera manifestazione. Un risultato che gli ha permesso di risalire la classifica generale fino al 6° posto finale, sfiorando l'obiettivo della top 5.

Oltre al risultato sportivo, la Transmaurienne rappresenta un passo importante anche in ottica internazionale. I punti UCI conquistati consentono infatti a Saravalle di salire al 54° posto del ranking mondiale MTB Marathon, una posizione particolarmente significativa perché i primi 80 atleti della classifica si qualificano ai Campionati del Mondo Marathon. Un traguardo sempre più concreto che conferma il valore del percorso intrapreso e la crescita del portacolori Trisports nel panorama internazionale delle marathon.

Leggi la classifica: https://lvorganisation.com/transmaurienne-vanoise-2026-competitions-rando/#1_C2CE53

SABATO 18 • CAMPIONATO ITALIANO XCO | BORRE SFIORA IL PODIO NEGLI UNDER 23, CHALLANCIN OTTAVA TRA LE DONNE

Il weekend tricolore di Montello/Nervesa della Battaglia (TV) ha visto i nostri atleti impegnati ai Campionati Italiani XCO Elite e Under 23, su un percorso tecnico e impegnativo che ha assegnato le maglie tricolori della specialità.

Nella prova Under 23, Gabriel Borre ha lottato fino all'ultimo metro per un posto sul podio. Il portacolori Trisports VdA ha concluso in 4ª posizione con il tempo di 1h18'34", fermandosi a soli 18 secondi dal bronzo conquistato da Martino Zavan in 1h18'17". Il titolo italiano è andato a Fabio Bassignana, vincitore in 1h17'45", davanti a Ettore Fabbro (1h18'02"). Una prova di grande spessore che conferma la crescita del giovane valdostano e lo ha visto protagonista per tutta la gara. Tra le Elite donne, Giulia Challancin è tornata a confrontarsi con il cross country in un vero e proprio come back nella disciplina, chiudendo con un positivo 8° posto. Una prestazione che conferma la sua versatilità, nonostante il focus principale della stagione sia rivolto alle marathon. Il titolo italiano è andato a Martina Berta, che ha conquistato la sua sesta maglia tricolore.

Leggi la classifica: https://www.trevisomtb.it/public/contenuti/23/14902/Italiani%20XCO%20WO.pdf

AGOSTO IN AZZURRO | DOPPIA CONVOCAZIONE PER IL TRISPORTS

Settimana di convocazioni nazionali per gli atleti Trisports. Gabriel Borre vestirà la maglia della Nazionale Italiana ai Campionati Europei XCO Under 23, in programma dal 29 luglio al 2 agosto sul Monte Tamaro (Svizzera), confermando il suo ottimo momento di forma dopo il 4° posto ai Campionati Italiani.

Non solo MTB: arriva una convocazione nazionale anche per Michel Negrini, selezionato per la prova di Coppa del Mondo Bike Trial di Rzeszów (Polonia).