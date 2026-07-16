Gaia Tormena e Filippo Agostinacchio, un sabato da incorniciare (Foto)

Seicento chilometri separavano, sabato 11 luglio, Gaia Tormena, impegnata nella tedesca Aalen, e Filippo Agostinacchio, di scena ad Artegna (Udine): la prima vinceva la terza tappa di Coppa del Mondo Xc Elimnator; il secondo indossava la maglia di campione d’Italia Gravel.

In Germania, Gaia Tormena metteva a segna l’ennesimo ‘all in’; prima nelle qualifiche contro il cronometro (1’03”060); prima in semifinale (2’13”57) e di nuovo vincente in finale, Gaia Tormena (2’08”47) a precedere nella terza tappa della Coppa del Mondo la tedesca Marion Fromberger (a 1”29) e l’ucraina Mariia Sukhopalova (a 2”16). Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Xc Elimnator è fissato, il 5 settembre, a Olen (Belgio).

In Friuli, nel Campionato italiano Gravel su un percorso di 118 km (72 di Gravel; 46° di asfalto), in una gara caratterizzata da due fughe significative, Filippo Agostinacchio (Bieese-Carrera-Premac; 3h 21’50”) fa sua la maglia tricolore, vincendo una volata ‘lunga’ davanti a Pietro Mattio (3 h21’52”) e Kevin Pezzo Rosola (3h 21’59”).

Mountain bike, domenica 19 luglio a Sarre torna l'Xc Eliminator riservato alla categoria Giovanissimi. La manifestazione, organizzata dal Gs Lupi Valle d'Aosta, si svolgerà nella zona del poligono adiacente alla pista ciclabile. Il programma prevede le qualifiche dalle 9.30 e, a partire dalle 14, le batterie a eliminazione diretta.