Endurance: i binomi valdostani brillano a San Maurizio Canavese

Riparte con il piede giusto la stagione dell'endurance per l'equitazione valdostana. Nel fine settimana, la prima tappa del campionato disputata in terra piemontese ha visto i rappresentanti dei circoli della Valle d'Aosta protagonisti di prestazioni solide e podi pesanti.
Per l’Asd EquiLibre du Mont Blanc in CENB 90 km, bel 4° posto per Costanza Garbetta in sella a Snapdragon dei Laghi.
In CEN A 54 km ottima prestazione per la giovanissima Gaia Commod del Circolo Ippico San Maurizio che in sella a Stella de Ghazal (EquiLibre du Mont Blanc ) ha conquistato il gradino più alto del podio.
ottimo anche il 4° posto per Rocher Lisa con Anouk des Baraques. Tra i binomi dell’ EquiLibre du Mont Blanc bene anche l’ 11° posto di Amélie Garin su Santiago El Shaqab.
Nella categoria Debuttanti 26 km, infine, sempre del Circolo San Maurizio, 11º posto per Italo Travostino in sella Mombasa Bosana.