10 marzo 2026

Endurance: i binomi valdostani brillano a San Maurizio Canavese

Gaia Commod conquista l'oro nella categoria CEN A. Ottimi piazzamenti per Costanza Garbetta e Lisa Rocher nella prima tappa di campionato.

Riparte con il piede giusto la stagione dell'endurance per l'equitazione valdostana. Nel fine settimana, la prima tappa del campionato disputata in terra piemontese ha visto i rappresentanti dei circoli della Valle d'Aosta protagonisti di prestazioni solide e podi pesanti.

Per l’Asd EquiLibre du Mont Blanc in CENB 90 km, bel 4° posto per Costanza Garbetta in sella a Snapdragon dei Laghi.

In CEN A 54 km ottima prestazione per la giovanissima Gaia Commod del Circolo Ippico San Maurizio che in sella a Stella de Ghazal (EquiLibre du Mont Blanc ) ha conquistato il gradino più alto del podio.

ottimo anche il 4° posto per Rocher Lisa con Anouk des Baraques. Tra i binomi dell’ EquiLibre du Mont Blanc bene anche l’ 11° posto di Amélie Garin su Santiago El Shaqab.

Nella categoria Debuttanti 26 km, infine, sempre del Circolo San Maurizio, 11º posto per Italo Travostino in sella Mombasa Bosana.
 

red

