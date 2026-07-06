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CICLISMO | 06 luglio 2026, 18:00

Ciclismo. Wladimir Cuaz nella top ten di categoria alla Maratona dles Dolomites in Badia

Il valdostano brilla in Trentino

Ciclismo. Wladimir Cuaz nella top ten di categoria alla Maratona dles Dolomites in Badia

Più di ottomila partenti, oggi, in Val Badia per la 39° edizione della Maratona dles Dolomites, GranFondo sulle strade iconiche dell’Alto Adige, più volte scenario delle grandi tappe del Giro d’Italia. Tre i percorsi e, su quello lungo, Wladimir Cuaz centra un piazzamento nei migliori dieci della classifica nella sua categoria, la M3.

Nella Maratona – 138 km e 4230 metri di dislivello – vince con oltre dodici minuti di vantaggio sui più immediati inseguitori, facendo segnare la miglior prestazione ‘all time’, il cuneese Luca Cavallo (4h 21’23”) a precedere la coppia belga Koen Hendrickx (4h 33’26”) e Vince Mattens (4h 33’29”). In 33° posizione assoluta, 8° M3, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 4h 51’01”); 182° Paolo Buschino (Cicli Lucchini; 5h 32’07”); 509° Fabio Ferrod (Cicli Lucchini; 6h 09’05”); 883° Filippo Dellepiane Righi (6h 34’48”); 1133° Furio Saravalle (Velo Gressan; 6h 50’59”); 1188° Roberto Truc (Velo Gressan; 6h 54’33”)”); 1402° Igor Rubbo (Cicli Lucchini; 7h 06’50”); 1475° Yannick Nieroz (Velo Gressan; 7h 11’02”); 2087° Fabrizio Neyroz (7h 41’59”); 2332° Michela Comola (7h 53’41”); 2601° Philippe Vittaz (Gs Aquile); 2629° Sandro Nucera (Team Benato); 2662° Germano Perronet (Rodman); 2679° Michela Lupi (Velo Gressan); 2832° Stefano Malucelli (Gs Aquile); 2950° Francesca De Bei (Gs Aquile); 3276° Michel Lucianaz (Gs Godioz); 3364° Martine Chamonin (Velo Gressan).

Nel percorso Medio – 106 km e 3130 metri di dislivello – successo di Marco Ceriani (3h 24’50”). Al 215° posto Massimo Martini (Drali Milano; 4h 35’24”); 256° Vivien Charrey (Team Pozza; 4h 42’41”); 380° Joelle Gyppaz (Team Benato; 5h 01’00”); 424° Marzio Colomba (Gs Godioz; 5h 07’56”); 1613° Dario Chamonin (Velo Gressan; 6h 50’53”); 2302° Luca Borroni (Hey Sport; 7h 46’21”).

Nel Sellaronda – 55 km e 1780 metri di dislivello – parata di campioni di tutti gli sport (dal pilota di MotoGp Jorge Martin, ai tanti ex-Pro del ciclismo come Vincenzo Nibali, Daniele Bennati e Fabio Aru, al mondo dello sci con Dorothea Wierer, Giovanni Franzoni e Mattia Casse – e anche Federico Pellegrino (Cicli Lucchini) sul traguardo in 2h 22’18”); poi, Mirko Guglielmo Camerlo (Comola Bikaffé; 2h 38’14”); Lucio Giovannini (Velo Zerbion; 2h 38’14”); Mauro Arlian (Cicli Lucchini; 3h 51’46”).

red

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