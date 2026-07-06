Ciclismo. Wladimir Cuaz nella top ten di categoria alla Maratona dles Dolomites in Badia

Più di ottomila partenti, oggi, in Val Badia per la 39° edizione della Maratona dles Dolomites, GranFondo sulle strade iconiche dell’Alto Adige, più volte scenario delle grandi tappe del Giro d’Italia. Tre i percorsi e, su quello lungo, Wladimir Cuaz centra un piazzamento nei migliori dieci della classifica nella sua categoria, la M3.

Nella Maratona – 138 km e 4230 metri di dislivello – vince con oltre dodici minuti di vantaggio sui più immediati inseguitori, facendo segnare la miglior prestazione ‘all time’, il cuneese Luca Cavallo (4h 21’23”) a precedere la coppia belga Koen Hendrickx (4h 33’26”) e Vince Mattens (4h 33’29”). In 33° posizione assoluta, 8° M3, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 4h 51’01”); 182° Paolo Buschino (Cicli Lucchini; 5h 32’07”); 509° Fabio Ferrod (Cicli Lucchini; 6h 09’05”); 883° Filippo Dellepiane Righi (6h 34’48”); 1133° Furio Saravalle (Velo Gressan; 6h 50’59”); 1188° Roberto Truc (Velo Gressan; 6h 54’33”)”); 1402° Igor Rubbo (Cicli Lucchini; 7h 06’50”); 1475° Yannick Nieroz (Velo Gressan; 7h 11’02”); 2087° Fabrizio Neyroz (7h 41’59”); 2332° Michela Comola (7h 53’41”); 2601° Philippe Vittaz (Gs Aquile); 2629° Sandro Nucera (Team Benato); 2662° Germano Perronet (Rodman); 2679° Michela Lupi (Velo Gressan); 2832° Stefano Malucelli (Gs Aquile); 2950° Francesca De Bei (Gs Aquile); 3276° Michel Lucianaz (Gs Godioz); 3364° Martine Chamonin (Velo Gressan).

Nel percorso Medio – 106 km e 3130 metri di dislivello – successo di Marco Ceriani (3h 24’50”). Al 215° posto Massimo Martini (Drali Milano; 4h 35’24”); 256° Vivien Charrey (Team Pozza; 4h 42’41”); 380° Joelle Gyppaz (Team Benato; 5h 01’00”); 424° Marzio Colomba (Gs Godioz; 5h 07’56”); 1613° Dario Chamonin (Velo Gressan; 6h 50’53”); 2302° Luca Borroni (Hey Sport; 7h 46’21”).

Nel Sellaronda – 55 km e 1780 metri di dislivello – parata di campioni di tutti gli sport (dal pilota di MotoGp Jorge Martin, ai tanti ex-Pro del ciclismo come Vincenzo Nibali, Daniele Bennati e Fabio Aru, al mondo dello sci con Dorothea Wierer, Giovanni Franzoni e Mattia Casse – e anche Federico Pellegrino (Cicli Lucchini) sul traguardo in 2h 22’18”); poi, Mirko Guglielmo Camerlo (Comola Bikaffé; 2h 38’14”); Lucio Giovannini (Velo Zerbion; 2h 38’14”); Mauro Arlian (Cicli Lucchini; 3h 51’46”).