Golf: I green di Brissogne hanno ospitato l'apertura della stagione con entusiasmo e sportività

L’inizio di marzo ha portato sul campo del Circolo Golf Club Aosta Brissogneil profumo della nuova stagione. Il 1° marzo, il circolo ha ospitato la gara inaugurale dell’anno, un appuntamento atteso dai soci e dagli appassionati, desiderosi di ritrovarsi dopo i mesi invernali per condividere sport, amicizia e passione per il green.

L’evento ha avuto un sapore particolare: non solo ha segnato l’apertura ufficiale della stagione sportiva, ma ha anche sancito l’inizio di una collaborazione con il bar ristorante Amor, che ha scelto di sponsorizzare la gara inaugurale. Un gesto che unisce sport e ristorazione, valorizzando il circolo come punto di incontro e aggregazione per soci e ospiti.

Sul campo, la competizione ha visto i partecipanti confrontarsi tra fairway e green, con colpi precisi e sfide avvincenti, senza però dimenticare l’atmosfera di amicizia e condivisione che caratterizza da sempre la vita del circolo.

Al termine della gara, i giocatori hanno potuto gustare un momento conviviale presso il ristorante Amor, suggellando la giornata con buona cucina e piacevoli conversazioni, tra sorrisi e aneddoti sulle giocate migliori.

La collaborazione con il ristorante lascia presagire una stagione ricca di eventi, in cui sport, natura e buona tavola si intrecceranno per offrire ai soci un’esperienza completa e coinvolgente.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la prima gara ha dato il via alla stagione nel migliore dei modi: una partenza “col botto” che promette un’estate all’insegna del divertimento, del relax e della passione per il golf.