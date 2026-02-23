Baseball5: Aosta Bugs da urlo, qualificazione perfetta e Final Eight nel mirino

Non poteva iniziare meglio il 2026 dell’Aosta Bugs. A Dalmine, domenica 22 febbraio, i rossoneri hanno messo la firma su una qualificazione impeccabile nella categoria Elite (seniores), chiudendo il girone interregionale imbattuti e conquistando il pass per la “Final Eight” per club in programma tra quindici giorni a Montebelluna.

Tre partite, tre vittorie, tutte per 2-0. Un ruolino di marcia che vale l’accesso da testa di serie alla fase finale e che certifica la crescita di un gruppo ormai maturo, compatto e consapevole dei propri mezzi.

Guidati in panchina dai tecnici Federico Monti e Achille Gallarini, i valdostani hanno aperto la giornata con una prova di forza contro Treviso: 7-1 e 10-1 i parziali, in un match mai davvero in discussione.

Più combattuta la seconda sfida contro Arezzo, ma anche in questo caso i Bugs hanno saputo chiudere in due set (12-4 e 5-4), dimostrando solidità nei momenti chiave e freddezza nei finali tirati.

Il capolavoro, però, è arrivato contro i Lentate Braves, avversario di alto livello. Una partita intensa, tecnica, vibrante, in cui i rossoneri hanno espresso il loro miglior Baseball5: 10-5 e 7-4 i parziali, con difese attente e un attacco capace di colpire nei momenti decisivi.

Risultato finale: qualificazione chiusa da imbattuti.

Soddisfatto coach Federico Monti: “La squadra ha fatto un’ottima prestazione per tutta la giornata, dimostrando grande attenzione e concentrazione sia nelle fasi di attacco che in quelle di difesa. Tutti erano focalizzati sul lavoro da fare in campo, seguendo il piano partita con precisione e riprendendosi rapidamente dai momenti di difficoltà. Sono state tre vittorie per 2-0 non semplici, ma meritate e ottenute contro avversari che daranno filo da torcere anche nelle finali”.

Parole che raccontano non solo i risultati, ma l’atteggiamento: lucidità, disciplina tattica, capacità di restare dentro la partita anche quando l’inerzia sembra cambiare.

A guardare già avanti è il tecnico Maurizio Balla, che allarga l’orizzonte verso la Final Eight del 7 e 8 marzo a Montebelluna:

“Complimenti ai ragazzi e alle ragazze per il risultato ottenuto, ma anche agli allenatori per come hanno gestito la qualificazione. Con questo approccio e questo atteggiamento possiamo veramente pensare di entrare nelle semifinali. Non è un obiettivo semplice, ma è raggiungibile. Aver vinto il girone ci permette di affrontare il turno finale con entusiasmo: dovremo tenere alta l’attenzione e prepararci al meglio per entrare fra le prime quattro in Italia”.

Le otto qualificate alla Final Eight sono: Aosta Bugs (Valle d’Aosta), King Rivello (Basilicata), Lentate Braves (Lombardia), Rimini 86 (Emilia Romagna), Arezzo (Toscana), Pesaro (Marche), Treviso (Veneto) e Viterbo (Lazio).

Nel raggruppamento centro/sud restano fuori Matino e Chieti. Già eliminate nelle fasi precedenti le rappresentanti di Sardegna, Campania e Sicilia.

Il calendario non concede pause. Domenica 1° marzo toccherà alla categoria Youth (Under 18), impegnata a Bergamo contro Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

La qualificazione alla Final Eight di Policoro (21-22 marzo) è già certa, complice la rinuncia del Piemonte, ma l’obiettivo sarà tutt’altro che formale.

“Sarà difficile ripetersi – spiega Maurizio Balla – ma sfrutteremo la giornata per provare ragazzi e ragazze in ruoli specifici. Dobbiamo capire quale può essere la nostra disposizione difensiva più efficace. Non guarderemo ai risultati, ma alle prestazioni”.

E forse è proprio questo il segnale più forte lanciato dai Bugs: vincere conta, ma crescere conta di più. Con questo spirito, la Valle d’Aosta può davvero sognare in grande anche nel Baseball5.