Baseball: Aosta Bugs tra Youth ed Elite, Final Eight nel mirino

Prosegue il cammino dell’Aosta Bugs nei campionati federali di Baseball5, ormai entrati nella fase decisiva della stagione. Tra luci e ombre nel settore Youth e ambizioni dichiarate nell’Elite, i rossoneri si preparano a un doppio appuntamento che può indirizzare l’annata.

Nel qualifier disputato a Bergamo, la formazione giovanile ha chiuso il girone al terzo posto. Decisiva la vittoria per 2 set a 1 contro i piemontesi de La Loggia, mentre sono arrivate le sconfitte contro i lombardi del Lentate Braves (2-0) e contro il Rimini 86 (2-1).

Un bilancio in chiaroscuro che, però, non era l’obiettivo primario della trasferta. Lo spiega con chiarezza coach Maurizio Balla: «Non era il risultato l’obiettivo dei rossoneri, siamo scesi in Lombardia per far fare esperienza di gioco anche ai neofiti».

Sul piano tecnico la squadra ha mostrato buone trame, ma senza quella continuità necessaria per fare il salto di qualità. «Non ci siamo espressi come sappiamo – sottolinea Balla – e abbiamo giocato frenati sotto il profilo emotivo, sbagliando anche qualche battuta di troppo, soprattutto da parte dei titolari».

Parole che non suonano come un alibi, ma come una lettura lucida di un gruppo in crescita. «I risultati ottenuti non sono però così negativi – aggiunge – e ci lasciano pensare che, a ranghi completi, si possa lottare nella Final Eight per entrare nelle semifinali».

L’atto conclusivo della stagione Youth è fissato per il 21 e 22 marzo a Policoro. In Basilicata i valdostani saranno inseriti nel girone A con Rimini 86, Pesaro e Reggio Calabria: le prime due accederanno alle semifinali della domenica. Un banco di prova che dirà se l’esperienza accumulata a Bergamo avrà prodotto quella maturità competitiva evocata dal tecnico.

Se tra gli Youth il focus è sulla crescita, nella categoria Elite il traguardo è dichiarato. Sabato 7 marzo, a Montebelluna, l’Aosta Bugs affronterà la Final Eight nel girone A insieme a Rimini 86, Arezzo e Montefiascone. Anche qui, le prime due classificate voleranno verso semifinali e finali.

«I ragazzi e lo staff hanno lavorato bene per preparare questo evento – spiega Maurizio Balla – e puntiamo a conquistarci un posto nelle prime quattro d’Italia». Un obiettivo ambizioso ma non velleitario, alla luce del percorso stagionale.

L’analisi tecnica è netta: «Sotto il profilo tattico siamo sicuramente tra i migliori, anche se altre compagini possono vantare atleti e atlete molto abili, veloci e forti in battuta». In altre parole, la differenza potrà farla l’equilibrio tra organizzazione di gioco e capacità individuali nei momenti chiave.

Il livello della competizione, già dal girone eliminatorio, si preannuncia elevato. Per i rossoneri sarà fondamentale partire con intensità e mantenere alta la concentrazione in un torneo che non concede margini di errore.

Tra Policoro e Montebelluna si decide una stagione. L’Aosta Bugs arriva all’appuntamento con consapevolezza dei propri mezzi e con la determinazione di chi sa che, nelle fasi finali, contano testa, cuore e precisione. E, come ricorda il suo allenatore, «possiamo giocarcela».