Aosta Bugs, buona la prima: a Cairo Montenotte esperienza, carattere e tre vittorie

Nel Baseball5, disciplina giovane e dinamica, il risultato conta, ma non racconta tutto. Conta come ci si arriva, soprattutto quando in campo scendono ragazzi e ragazze con pochissime partite ufficiali alle spalle. Ed è proprio da qui che va letta la prova dell’Aosta Bugs, protagonista al 1° Torneo Cairo Montenotte, dove la squadra giovanile valdostana ha vissuto una giornata intensa, formativa e, alla fine, anche soddisfacente.

I Bugs chiudono il torneo con un bilancio in perfetto equilibrio: tre vittorie e tre sconfitte, numeri che certificano una crescita evidente nel corso del pomeriggio. Partita dopo partita, i valdostani hanno lavorato sui fondamentali di squadra, sulle dinamiche del gioco e sulla gestione dei momenti chiave, mostrando progressi tangibili sia sul piano tecnico sia su quello mentale.

I risultati parlano chiaro. Arrivano due vittorie nette contro gli Albisole Cubs, superati prima 6-1 e poi 8-2, a conferma di una maggiore solidità nel gioco e di una buona capacità di controllo degli incontri. Ma il successo che più racconta il carattere dell’Aosta Bugs è quello ottenuto contro la Cairese B, battuta 8-7 al termine di una rimonta significativa: sotto di quattro punti, i valdostani non si sono disuniti e hanno trovato la forza di ribaltare la gara.

A completare una giornata più che positiva anche la sconfitta di misura contro la Cairese A, vincitrice del torneo, maturata solo al primo supplementare per 3-2. Un ko che vale quasi come una vittoria, per il modo in cui è arrivato e per il livello dell’avversario.

«È stata veramente un’ottima giornata per fare esperienza – spiega il tecnico Maurizio Balla – durante la quale ragazzi e ragazze sono cresciuti gara dopo gara, prendendo confidenza con le dinamiche del gioco e divertendosi sempre di più con il passare degli incontri». Un aspetto tutt’altro che secondario, soprattutto considerando l’età del gruppo. «Si tratta quasi totalmente di una squadra molto giovane, con atleti e atlete nati tra il 2010 e il 2013 – sottolinea Balla – e quindi con un lungo e appassionante percorso ancora da fare nel Baseball5».

La classifica finale vede la Cairese A chiudere imbattuta con sei vittorie, mentre Cairese B e Aosta Bugs condividono il secondo posto con tre successi e tre sconfitte. Ultima piazza per gli Albisole Cubs, ancora a secco di punti ma parte integrante di un torneo che ha messo al centro crescita e confronto.

Per i Bugs, più che un torneo, un primo vero passo. E, a giudicare da quanto visto in campo, la direzione è quella giusta.