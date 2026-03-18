Baseball5: Aosta Bugs alla prova della Final Eight Under 18. Balla: “Entrare tra le prime quattro sarebbe già un grande risultato”

“Dopo aver alzato il trofeo Elite, la vera sfida è restare competitivi quando il livello si alza e le aspettative cambiano.” È da questa consapevolezza che riparte l’avventura degli Aosta Bugs, pronti a scendere nuovamente in campo per la Final Eight Under 18 di Baseball5 in programma a Policoro nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo.

Reduce dal titolo nazionale assoluto conquistato a Montebelluna, la formazione rossonera si presenta all’appuntamento tricolore giovanile con entusiasmo ma anche con i piedi ben piantati a terra. Il terzo posto ottenuto nelle qualificazioni della zona Nord ha infatti inserito i valdostani in un girone eliminatorio particolarmente competitivo: sabato affronteranno Rimini86, Pesaro – entrambe tra le principali candidate al successo finale – e i calabresi del San Giorgio.

Nell’altro raggruppamento, i favori del pronostico sembrano invece pendere dalla parte di Rivello Kings e Lentate Braves, che dovranno vedersela con San Giacomo Nettuno e con i pugliesi del Matino.

Brahmia

Il roster degli Aosta Bugs conferma gran parte del gruppo che ha conquistato il titolo Elite. In campo ci saranno Pierfrancesco Bernardi, Kahina Brahmia e Martina Ganili, già protagonisti della recente vittoria, insieme a Gabriel Quintana, Giacomo Toninelli, Cesare Miret, Beatrice Maglio e Julie Barailler. In panchina, a guidare la squadra, il trio composto da Maurizio Balla, Federico Monti e Achille Gallarini.

“Ci prepariamo per questo evento finale Under 18 con la consapevolezza che sarà ben difficile ripetere il titolo Elite – spiega il tecnico Maurizio Balla – e con l’obiettivo di costruire e consolidare un gioco di squadra utile per il futuro. Vogliamo far maturare esperienza di gioco a diversi ragazzi e ragazze ed è con questo approccio che affrontiamo le finali nazionali della categoria Youth”.

Bernardi

Un approccio pragmatico, quasi controcorrente rispetto all’entusiasmo post-titolo, ma che racconta bene la filosofia del gruppo: crescere senza bruciare tappe. “Riuscire ad entrare nelle prime quattro sarebbe già un gran risultato – aggiunge Balla – visti i valori tecnici e atletici delle nostre avversarie nel girone”.

Per seguire calendario e risultati delle gare è possibile consultare il sito ufficiale della federazione:

https://www.fibs.it/it/events/2025-baseball5-youth/schedule-and-results

A Policoro, dunque, non sarà solo una caccia al risultato, ma soprattutto un banco di prova per il futuro di un gruppo che ha già dimostrato di saper vincere. Ora si tratta di capire quanto lontano può arrivare.