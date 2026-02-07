Baseball giovanile: ad Avigliana il Winter Camp che accende l’inverno

Il baseball non va in letargo. Dal 28 febbraio al 1° marzo, Avigliana diventa il centro nevralgico del movimento giovanile con il Winter Camp, iniziativa promossa dal Comitato Regionale FIBS Piemonte in collaborazione con il Progetto di Sviluppo 10-14 anni.

L’evento si svolgerà all’interno della tensostruttura di via Suppo, a pochi passi da Torino, e sarà interamente dedicato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14 baseball. Quello di Avigliana è uno degli otto Winter Camp programmati su scala nazionale e coinvolgerà in particolare le regioni Piemonte e Liguria, confermando l’attenzione federale verso i territori e il vivaio.

I Winter Camp nascono con un duplice obiettivo strategico: da un lato offrire ai giovani atleti un’occasione di alta formazione tecnica durante la pausa invernale, dall’altro garantire un monitoraggio diffuso del talento su tutto il territorio nazionale, creando un filo diretto tra base e vertice del movimento.

Il programma delle attività

Il calendario delle sessioni è pensato per garantire lavoro mirato e attenzione a ogni categoria:

Under 12

Sabato 28 febbraio, dalle 11.45 alle 16.00 (con pausa merenda)

Under 10

Sabato 28 febbraio, dalle 16.00 alle 19.00

Under 14

Domenica 1° marzo, dalle 10.15 alle 17.00 (con pausa pranzo)

L’evento è aperto a tutti gli atleti, con un numero massimo di 25 partecipanti per categoria, per assicurare qualità dell’insegnamento e cura individuale. Le società sono invitate a inviare l’elenco degli atleti interessati, suddivisi per categoria, così da favorire una rappresentanza equilibrata del territorio.

Uno staff di alto profilo

Ogni Winter Camp potrà contare su uno staff tecnico qualificato, composto dai coordinatori nazionali del Progetto di Sviluppo 10-14 anni, affiancati da coach delle Nazionali giovanili e da tecnici regionali.

È fortemente incoraggiata anche la partecipazione attiva degli allenatori delle società, trasformando il Camp in un momento di formazione, aggiornamento e confronto diretto sul campo, a beneficio dell’intero movimento.

Quote e iscrizioni

Per contribuire ai costi organizzativi è prevista una quota di partecipazione pari a:

10 euro per la categoria Under 10

15 euro per la categoria Under 12

25 euro per la categoria Under 14

Le iscrizioni dovranno pervenire entro l’11 febbraio, inviando l’elenco degli atleti all’indirizzo email: piemonte@fibs.it.

Il Winter Camp di Avigliana si conferma così come un appuntamento chiave per il baseball giovanile: un’occasione concreta per crescere, confrontarsi e continuare a costruire il futuro del diamante, anche nel cuore dell’inverno.