Calcio F: Saint-Pierre tra le migliori otto d'Italia: alle Final Eight finisce la corsa contro il Cagliari

Si chiude ai quarti di finale il cammino dell'Unione Sportiva Saint-Pierre ASD alle Final Eight del Campionato Nazionale Under 19 Femminile di calcio a 5. Sul parquet del PalaRinaldi di Anzio, nella gara disputata sabato 5 giugno alle ore 20, la formazione valdostana ha ceduto il passo al Cagliari con il punteggio di 9-4, pagando a caro prezzo un avvio di gara che ha indirizzato l'incontro.

Le sarde, poi arrivate fino alla finale Scudetto persa soltanto di misura contro la Lazio per 6-5, hanno imposto fin dalle prime battute un ritmo elevatissimo, trovando ben cinque reti nei primi cinque minuti di gioco. Un uno-due anzi un vero e proprio uno-cinque che ha messo immediatamente in salita la sfida per il Saint-Pierre. Il primo tempo si è infatti concluso sul 5-1.

Lontane dal lasciarsi abbattere, le ragazze allenate da Eric Filippone hanno però reagito con carattere, offrendo una prestazione di spessore per tutto il resto della partita. Con il passare dei minuti il divario tecnico si è ridotto e il Saint-Pierre ha saputo giocare alla pari per lunghi tratti contro una formazione costruita per puntare al titolo nazionale e forte della presenza di quattro atlete già impiegate con continuità nel campionato di Serie A.

A rendere ancora più significativo il percorso delle valdostane è anche la giovanissima età del gruppo. Le reti del Saint-Pierre sono infatti arrivate tutte dalle atlete più giovani della rosa: Sharon Filippone (classe 2009), Asia Filippone (2011) e la doppietta di Darlisa Cagnola (2010), confermando la qualità del vivaio e le prospettive di crescita della società.

Nonostante la sconfitta, il bilancio della trasferta laziale resta ampiamente positivo. Essere approdate tra le migliori otto squadre d'Italia rappresenta infatti un risultato di assoluto prestigio per una società che continua a crescere stagione dopo stagione.

L'allenatore Eric Filippone analizza così la prestazione della sua squadra:

«Purtroppo i primi cinque minuti li abbiamo pagati non essendo entrati completamente in partita, poi la gara si è rimessa più o meno in linea. Siamo la squadra più giovane di queste finali e l'unica ad avere la prima squadra impegnata nei campionati regionali, ma questo conta relativamente. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: il Cagliari è una squadra molto corazzata ed era una delle favorite per la vittoria dello Scudetto. Rimaniamo comunque una delle otto squadre più forti d'Italia. Sono molto contento di tutte le ragazze e siamo già al lavoro per preparare la prossima stagione.»

Grande soddisfazione anche nelle parole del Direttore Generale e Head of Communication Simone Esposito:

«Questa esperienza rappresenta un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti d'Italia con un gruppo giovanissimo, dimostrando carattere, qualità e grande spirito di appartenenza. Essere tra le migliori otto squadre del Paese è motivo di orgoglio per tutta la società e per il movimento del calcio a 5 valdostano. Voglio ringraziare le ragazze, lo staff tecnico e la dirigenza per il lavoro svolto durante tutta la stagione. Continueremo a investire nella crescita delle nostre giovani atlete con ancora maggiore convinzione.»

La formazione dell'Unione Sportiva Saint-Pierre ASD: Aurora D'Asta, Gaia Ciavarella, Asia Orfano, Michelle Carrozzino, Asia Filippone, Letizia Melidona, Sharon Filippone, Martina Brunelli, Angelica Gulino, Ilary Piras, Darlisa Cagnola.

Allenatore: Eric Filippone.

Ad accompagnare la squadra alle Final Eight anche il Direttore Generale Simone Esposito, il presidente Marco Tomassi e il vicepresidente Carmelo Nicosia, a testimonianza della vicinanza della società a un gruppo che ha scritto una pagina importante della storia sportiva del club.