L’Institut de Danse du Val d’Aoste allo Stage Nazionale “Fortunago in Danza”

Settimana di grande impegno e di alto livello, dal 14 al 18 luglio, per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che ha partecipato con 4 ballerine e 1 ballerino allo Stage Nazionale “Fortunago in Danza”, organizzato dall’associazione “Hde-Mìa” di Arte Cultura e Spettacolo, con la direzione artistica del maestro Christian Carubelli. Nel borgo in provincia di Pavia, gli allievi dell’Institut hanno trascorso 5 giornate di full immersion, tra danza classica, moderna, danza contemporanea e hip-hop. Ecco i loro nomi: Lorenzo Bianchi, Lidia Emma Chiabotto, Matilde Foletto, Asia Pession e Serena Spanò.

Nel piccolo borgo medievale di Fortunago, oltre alle lezioni di danza, si sono svolte anche serate di Cultura e Arte a tema e un Galà finale presso il “Teatro Auditorium Azzaretti”. I maestri di danza che si sono alternati con gli allievi nelle diverse lezioni sono stati: Brian Bullard, Loredana Mapelli, Mia Molinari, Angelo Zizzi, Fabio Piccolo e David Bellay.

Tutti, le allieve e l’allievo dell’Institut de Danse, hanno ricevuto una borsa di studio per il percorso di perfezionamento e per la crociera di Pasqua 2027 e sono tornati in Valle arricchiti nel loro bagaglio personale di esperienze nel mondo della danza.