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DANZA | 20 luglio 2026, 10:10

L’Institut de Danse du Val d’Aoste allo Stage Nazionale “Fortunago in Danza”

Quattro allieve e un allievo della scuola di danza di Saint-Christophe hanno partecipato all’evento, in provincia di Pavia, sotto la direzione del maestro Christian Carubelli.

L’Institut de Danse du Val d’Aoste allo Stage Nazionale “Fortunago in Danza”

Settimana di grande impegno e di alto livello, dal 14 al 18 luglio, per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che ha partecipato con 4 ballerine e 1 ballerino allo Stage Nazionale “Fortunago in Danza”, organizzato dall’associazione “Hde-Mìa” di Arte Cultura e Spettacolo, con la direzione artistica del maestro Christian Carubelli. Nel borgo in provincia di Pavia, gli allievi dell’Institut hanno trascorso 5 giornate di full immersion, tra danza classica, moderna, danza contemporanea e hip-hop. Ecco i loro nomi: Lorenzo Bianchi, Lidia Emma Chiabotto, Matilde Foletto, Asia Pession e Serena Spanò.

Nel piccolo borgo medievale di Fortunago, oltre alle lezioni di danza, si sono svolte anche serate di Cultura e Arte a tema e un Galà finale presso il “Teatro Auditorium Azzaretti”. I maestri di danza che si sono alternati con gli allievi nelle diverse lezioni sono stati: Brian Bullard, Loredana Mapelli, Mia Molinari, Angelo Zizzi, Fabio Piccolo e David Bellay.

Tutti, le allieve e l’allievo dell’Institut de Danse, hanno ricevuto una borsa di studio per il percorso di perfezionamento e per la crociera di Pasqua 2027 e sono tornati in Valle arricchiti nel loro bagaglio personale di esperienze nel mondo della danza.                                                                                                        

Marco Fucini

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