Baseball5, i giovani Bugs in campo a Cairo Montenotte

Continua a ritmo sostenuto l’attività del Baseball5 in Valle d’Aosta, disciplina giovane e dinamica che sta progressivamente allargando la propria base. Con le squadre Elite e Youth impegnate nella preparazione delle fasi di qualificazione dei Campionati Italiani, è ora il momento dei più piccoli, chiamati a fare le prime esperienze ufficiali sul terreno di gioco.

Sabato 31 gennaio gli Aosta Bugs saranno protagonisti a Cairo Montenotte, in Liguria, in occasione del 1° Torneo Città di Cairo. Un quadrangolare che vedrà la partecipazione dei padroni di casa della Cairese, presenti con due formazioni, e degli Albisole Cubs. Nel palazzetto dello sport ligure, le tre squadre locali daranno vita anche alla fase regionale del campionato Youth di Baseball5, offrendo un contesto competitivo di assoluto interesse.

Per il team rossonero scenderanno in campo Giacomo Toninelli, Gabriel Oreiller, Valerio Capano, Alberto Sana, Giorgia Valente, Sonia Lazzaro, Marta Timpano e Melissa Barbuto. Un gruppo giovane ma già con qualche esperienza alle spalle: alcuni atleti hanno infatti partecipato a manifestazioni promozionali di rilievo come il Trofeo Coni e la School Cup, tappe fondamentali nel percorso di crescita sportiva.

L’obiettivo dell’appuntamento ligure è chiaro e va oltre il semplice risultato. «Il Baseball5 in Valle d’Aosta è in crescita ed ora tocca ai più piccoli muovere i primi passi nel contesto agonistico», spiegano dallo staff valdostano. «Vogliamo permettere loro di maturare esperienze basilari nel gioco per poterli, in seguito, aggregare alla formazione Youth in vista delle qualificazioni alla fase nazionale. Il torneo di Cairo è quindi un ottimo banco di prova».

Per gli Aosta Bugs, il Torneo Città di Cairo rappresenta così una tappa importante nel percorso di sviluppo del movimento regionale, confermando l’attenzione rivolta alla crescita del vivaio e alla costruzione di un futuro solido per il Baseball5 valdostano.